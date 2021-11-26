Из всех поданных заявок отберут 25 претендентов на победителя. В рамках мероприятия участники могут обменяться опытом и поделиться достижениями.
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Организаторы отмечают, что в этом году молодежь поражала многочисленными мощными экокампаниями, просветительскими мероприятиями и привлеченными ресурсами. Свой вклад в развитие экологической культуры и социальной ответственности внесли тысячи украинцев. И это, безусловно, вдохновляет.
Подробности
Каждый участник в течение 5 минут будет представлять результаты экоинициатив, внедрявшихся в учебных заведениях. Оценивать наработки будут организаторы, жюри и зрители. По результатам создадут рейтинг, а лучшие участники будут бороться за 1 – 3 места. Победитель получит не только признание, но и суперприз.
Украинские школы имеют шанс побороться за почетное звание и стать флагманом для подражания и движущих экоизменений,
– рассказывает основательница инициативы Юлия Мархель.
Как принять участие
- Заполнить анкету по ссылке;
- Добавить презентацию PowerPoint, видеовизитку команды или социальный ролик на экотематику до 1 минуты;
- Подать заявку до 10 декабря;
- Остальные детали можно просмотреть на сайте.
Заметим, прямая трансляция мероприятия пройдет на странице School Recycling World в фейсбуке. Результаты конкурса будут оглашены 16 декабря.