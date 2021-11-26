Из всех поданных заявок отберут 25 претендентов на победителя. В рамках мероприятия участники могут обменяться опытом и поделиться достижениями.

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Организаторы отмечают, что в этом году молодежь поражала многочисленными мощными экокампаниями, просветительскими мероприятиями и привлеченными ресурсами. Свой вклад в развитие экологической культуры и социальной ответственности внесли тысячи украинцев. И это, безусловно, вдохновляет.

Подробности

Каждый участник в течение 5 минут будет представлять результаты экоинициатив, внедрявшихся в учебных заведениях. Оценивать наработки будут организаторы, жюри и зрители. По результатам создадут рейтинг, а лучшие участники будут бороться за 1 – 3 места. Победитель получит не только признание, но и суперприз.

Украинские школы имеют шанс побороться за почетное звание и стать флагманом для подражания и движущих экоизменений,

– рассказывает основательница инициативы Юлия Мархель.

Как принять участие

Заполнить анкету по ссылке; Добавить презентацию PowerPoint, видеовизитку команды или социальный ролик на экотематику до 1 минуты; Подать заявку до 10 декабря; Остальные детали можно просмотреть на сайте.

Заметим, прямая трансляция мероприятия пройдет на странице School Recycling World в фейсбуке. Результаты конкурса будут оглашены 16 декабря.

Справка: Национальный рейтинг "Экошкола года" инициировало Международное молодежное движение School Recycling World в партнерстве с компанией PepsiCo Украина. Конкурс проводится при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра.