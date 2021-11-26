З усіх поданих заявок відберуть 25 претендентів на переможця. У межах заходу учасники зможуть обмінятися досвідом та поділитися досягненнями.
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Організатори зауважують, що цьогоріч молодь вражала численними потужними екокампаніями, просвітницькими заходами та залученими ресурсами. Свій внесок у розбудову екологічної культури та соціальної відповідальності зробили тисячі українців. І це, безперечно, надихає.
Деталі
Кожен учасник впродовж 5 хвилин представлятиме результати екоініціатив, що впроваджувалися у навчальних закладах. Оцінювати напрацювання будуть організатори, журі та глядачі. За результатами буде створений рейтинг, а найкращі учасники боротимуться за 1 – 3 місця. Переможець отримає не лише визнання, а й суперприз.
Українські школи мають шанс позмагатися за почесне звання та стати флагманом для наслідування та рушійних екозмін,
– розповідає засновниця ініціативи Юлія Мархель.
Як взяти участь
- Заповнити анкету за посиланням;
- Додати презентацію PowerPoint, відеовізитівку команди чи соціальний ролик на екотематику до 1 хвилини;
- Подати заявку до 10 грудня;
- Інші деталі можна переглянути на сайті.
Зауважимо, пряма трансляція заходу відбуватиметься на сторінці School Recycling World у фейсбуці. Результати конкурсу оголосять 16 грудня.