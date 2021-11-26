Молодежь приглашают к участию в Национальном рейтинге "Экошкола года 2021"

Сознательную молодежь Украины приглашают к участию в Национальном рейтинге "Экошкола года". Так, украинские школы могут посоревноваться за звание наиболее экоответственного учебного заведения страны. Победитель станет достойным примером для сотни украинцев.

Из всех поданных заявок отберут 25 претендентов на победителя. В рамках мероприятия участники могут обменяться опытом и поделиться достижениями.

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Организаторы отмечают, что в этом году молодежь поражала многочисленными мощными экокампаниями, просветительскими мероприятиями и привлеченными ресурсами. Свой вклад в развитие экологической культуры и социальной ответственности внесли тысячи украинцев. И это, безусловно, вдохновляет.

Подробности

Каждый участник в течение 5 минут будет представлять результаты экоинициатив, внедрявшихся в учебных заведениях. Оценивать наработки будут организаторы, жюри и зрители. По результатам создадут рейтинг, а лучшие участники будут бороться за 1 – 3 места. Победитель получит не только признание, но и суперприз.

Украинские школы имеют шанс побороться за почетное звание и стать флагманом для подражания и движущих экоизменений,

– рассказывает основательница инициативы Юлия Мархель.

Как принять участие

Заполнить анкету по ссылке; Добавить презентацию PowerPoint, видеовизитку команды или социальный ролик на экотематику до 1 минуты; Подать заявку до 10 декабря; Остальные детали можно просмотреть на сайте.

Заметим, прямая трансляция мероприятия пройдет на странице School Recycling World в фейсбуке. Результаты конкурса будут оглашены 16 декабря.

Национальный рейтинг "Экошкола года" инициировало Международное молодежное движение School Recycling World в партнерстве с компанией PepsiCo Украина. Конкурс проводится при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра.