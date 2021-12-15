Музыкальные компании объединились, чтобы сократить выбросы углерода

Несколько мировых звукозаписывающих компаний объединились с целью снижения негативного влияния на окружающую среду. Они стремятся принять реальные меры для обеспечения более чистого будущего.

Инициативу Music Climate Pact поддержали большие лейбли – Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group. К ним присоединились независимые компании Beggars, Secretly, Warp, Ninja Tune и другие.

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Музыкальная индустрия рассмотрит глобальные проблемы, в частности влияние мировых турне, производства винила и энергии, используемой для стриминга (поточной передачи).

Что известно

В соответствии с условиями пакта стороны обещают:

сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году;

достичь "нулевого" уровня к 2050 году;

сотрудничать в направлении измерения выбросов углерода в музыкальной индустрии;

помогать своим артистам высказываться относительно климата;

способствовать диалогу артистов с поклонниками о том, как музыкальная индустрия влияет на окружающую среду.

Лейблы стремятся сотрудничать с такими стриминговыми компаниями, как Spotify. Цель – получать данные и реализовывать проекты по уменьшению углеродного следа.

Заметим, ранее популярная группа Coldplay взяла на себя обязательство по сокращению выбросов предстоящего мирового турне на 50% по сравнению с предыдущим.