Музыкальные компании объединились, чтобы сократить выбросы углерода
Источник:The Guardian
Несколько мировых звукозаписывающих компаний объединились с целью снижения негативного влияния на окружающую среду. Они стремятся принять реальные меры для обеспечения более чистого будущего.
Инициативу Music Climate Pact поддержали большие лейбли – Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group. К ним присоединились независимые компании Beggars, Secretly, Warp, Ninja Tune и другие.
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Музыкальная индустрия рассмотрит глобальные проблемы, в частности влияние мировых турне, производства винила и энергии, используемой для стриминга (поточной передачи).
Что известно
В соответствии с условиями пакта стороны обещают:
- сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году;
- достичь "нулевого" уровня к 2050 году;
- сотрудничать в направлении измерения выбросов углерода в музыкальной индустрии;
- помогать своим артистам высказываться относительно климата;
- способствовать диалогу артистов с поклонниками о том, как музыкальная индустрия влияет на окружающую среду.
Лейблы стремятся сотрудничать с такими стриминговыми компаниями, как Spotify. Цель – получать данные и реализовывать проекты по уменьшению углеродного следа.
Заметим, ранее популярная группа Coldplay взяла на себя обязательство по сокращению выбросов предстоящего мирового турне на 50% по сравнению с предыдущим.