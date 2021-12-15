Ініціативу Music Climate Pact підтримали великі лейбли – Sony Music Entertainment, Universal Music Group та Warner Music Group. До них приєдналися незалежні компанії Beggars, Secretly, Warp, Ninja Tune та інші.

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Музична індустрія розгляне глобальні проблеми, зокрема вплив світових турне, виробництва вінілу та енергії, що використовується для стримінгу (потокової передачі).

Що відомо

Відповідно до умов пакту сторони обіцяють:

скоротити викиди парникових газів на 50% до 2030 року;

досягти "нульового" рівня до 2050 року;

співпрацювати в напрямку вимірювання викидів вуглецю в музичній індустрії;

допомагати своїм артистам висловлюватися з питань клімату;

сприяти діалогу артистів з шанувальниками про те, як музична індустрія впливає на навколишнє середовище.

Лейбли прагнуть співпрацювати з такими стримінговими компаніями, як Spotify. Мета – отримувати дані та реалізовувати проєкти зі зменшення вунлецевого сліду.

Зауважимо, раніше популярний гурт Coldplay взяв на себе зобов'язання щодо скорочення викидів майбутнього світового турне на 50% у порівнянні з попереднім.