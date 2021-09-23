Эти действия гарантированно помешают вам найти хорошую работу, сделают вас аутсайдером в погоне за трудоустройством и погрузят в пучину отчаяния.

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№1. Не создавать и не обновлять резюме

Резюме – это ваш главный способ привлечь внимание рекрутера на свою кандидатуру. Откликнуться на вакансию, просто написав свое имя и контакты, конечно, можно. Но это будет гораздо менее результативно.

Ваши конкуренты, которые все-таки создадут резюме, будут иметь куда больше шансов на успех. Но даже если резюме у вас есть, не забывайте его дополнять и обновлять.

Роботодатель чаще обращает внимание на оригинальные и яркие резюме. И с момента, когда вы в прошлый раз искали работу, могли измениться ваши профессиональные качества.

№2. Не проверять собственные соцсети

Сейчас многие рекрутеры просматривают не только резюме соискателей на работу, но и их страницы в социальных сетях. Учитывайте это и обязательно пересмотрите свои записи, фотографии, комментарии, прежде чем начинать поиск работы.

Если, например, ваша страница загромождена сообщениями типа "Суши за репост" шестимесячной давности, это много скажет рекрутеру о вашей организованности.

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№3. Хамить на собеседовании

Грубиянов не любит никто, в том числе и ваш потенциальный работодатель. Невежливых и скандальных кандидатов на работу, конечно же, никто не возьмет.

Иногда рекрутеры могут по несколько раз переспросить по сути одно и то же, требовать от вас уточнений, якобы пытаясь поймать на лжи. А на некоторые должности и совсем проводят так называемые "стрессовые собеседования" – во время такой встречи искателя пытаются разозлить, чтобы проверить его стрессоустойчивость.

К таким хитростям стоит быть готовыми заранее.

№4. Ругать старых коллег и начальство

Ваш бывший начальник мог поступить с вами нехорошо, а если бы все было прекрасно, то вы вряд ли бы искали сейчас новую работу. Впрочем, концентрироваться на негативе в рассказе о том, почему вы уволились с предыдущего места работы – не стоит.

Если будете ругаться и злиться на жизнь во время собеседования – это охарактеризирует вас как занозистого и злопамятного человека, возможно, сплетника. А таких в коллективе видеть не хотят.

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№5. Записываться в добровольное рабство

Соглашаясь на сомнительные предложения работодателей, вы хорошую работу точно не найдете. Если во время телефонного разговора или на собеседовании вам предлагают заплатить за трудоустройство, выполнять обязанности сразу 3 специалистов за минимальною зарплату, а вы соглашаетесь – то фактически сами себя ведете в рабство.

Ошибка №5 – это обесценивать себя при трудоустройстве. Не делайте так, если хотите удачно найти работу, построить хорошую карьеру и быть счастливыми на работе.