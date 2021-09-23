Ці дії гарантовано перешкодять вам знайти хорошу роботу, зроблять вас аутсайдером у гонитві за працевлаштуванням і занурять у безодню відчаю.

Цікаво Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

№1. Не створювати й не оновлювати резюме

Резюме – це ваш головний спосіб привернути увагу рекрутера на свою кандидатуру. Відгукнутися на вакансію, просто написавши своє ім'я та контакти, звичайно, можна. Але це буде набагато менш результативно.

Ваші конкуренти, які таки створять резюме, матимуть куди більше шансів на успіх. Та навіть коли резюме у вас є, не забувайте його доповнювати та оновлювати.

Роботодавець найчастіше звертає увагу на оригінальні та яскраві резюме. Та й з моменту, коли ви попереднього разу шукали роботу, могли змінитися ваші професійні якості.

№2. Не перевіряти власні соцмережі

Зараз багато рекрутерів переглядають не тільки резюме претендентів на роботу, але й їхні сторінки в соціальних мережах. Враховуйте це та обов'язково перегляньте свої записи, фотографії, коментарі, перш ніж починати пошук роботи.

Якщо, наприклад, ваша сторінка захаращена дописами типу "Суші за репост" шестимісячної давності, це багато скаже рекрутеру про вашу організованість.

До слова Підготовка до співбесіди: як зрозуміти, що компанія вам не підходить

№3. Грубіянити на співбесіді

Грубіянів не любить ніхто, зокрема й ваш потенційний роботодавець. Неввічливих і скандальних кандидатів на роботу, звичайно ж, ніхто не візьме.

Іноді рекрутери можуть по кілька разів перепитати по суті одне й те саме, вимагати від вас уточнень, нібито намагаючись піймати на брехні. А на деякі посади й зовсім проводять так звані "стресові співбесіди" – під час такої зустрічі шукача намагаються роздратувати, щоб перевірити його стресостійкість.

До таких хитрощів варто бути готовими заздалегідь.

№4. Лаяти старих колег і начальство

Ваш колишній начальник міг вчинити з вами недобре, а якби все було прекрасно, то ви навряд чи б шукали зараз нову роботу. Втім, концентруватися на негативі в розповіді про те, чому ви звільнилися з попереднього місця роботи – не варто.

Якщо будете лаятися і злитися на життя під час співбесіди – це схарактеризує вас як заїдливу та злопам'ятну людину, можливо, пліткаря. А таких у колективі бачити не хочуть.

Зверніть увагу "Розкажіть мені про себе": як правильно представити себе на співбесіді

№5. Записуватися в добровільне рабство

Погоджуючись на сумнівні пропозиції роботодавців, ви хорошу роботу точно не знайдете. Якщо під час телефонної розмови або на співбесіді вам пропонують заплатити за працевлаштування, виконувати обов'язки відразу 3 фахівців за мінімальну зарплату, а ви погоджуєтесь – то фактично самі себе ведете в рабство.

Помилка №5 – це знецінювати себе при працевлаштуванні. Не робіть так, якщо хочете вдало знайти роботу, побудувати хорошу кар'єру й бути щасливими на роботі.