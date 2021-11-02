Онлайн-курс разработан Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке швейцарско-украинской Программы "Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества" (EGAP) в сотрудничестве с научно-популярным медиа Куншт.
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О курсе
Программа представлена в формате сериала. В общей сложности разработано 10 серий, а продолжительность каждой составляет 6 – 15 минут. Цель курса – доказать, что программировать может каждый. Его особенность заключается в предоставлении сложной информации через доступные пояснения.
Предусмотрена не только базовая теория, но и практические задания. Участники получат действенные советы от успешных представителей сферы IT. В рамках обучения каждый сможет получить ответы на многочисленные вопросы, в частности:
- Имеет ли значение CV (резюме)?
- Что важнее для программиста – soft или hard skills?
- Как найти работу после учебы?
Программа курса
- Что такое программирование?
- Логика программирования
- Что такое алгоритм?
- Языки программирования C, C++, Java, Python
- Базовые навыки по чтению и написанию кода (часть 1)
- Базовые навыки по чтению и написанию кода (часть 2)
- Обзор строкового типа данных и простого цикла if – then(–else)
- Более подробный обзор структуры данных
- Ошибки в коде
- Войти в профессию: обзор базовых требований и навыков
После прохождения обучения участникам предлагается пройти финальное тестирование. В заключение, юные программисты получат сертификат, что свидетельствует об успешном прохождении курса объемом 0.2 кредита ЕКТС.