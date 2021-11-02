Онлайн-курс розроблений Міністерством цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) у співпраці з науково-популярним медіа Куншт.

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Про курс

Програма подана у форматі серіалу. Загалом розроблено 10 серій, а тривалість кожної становить 6 – 15 хвилин. Мета курсу – довести, що програмувати може кожен. Його особливість полягає у поданні складної інформації через доступні пояснення.

Передбачена не лише базова теорія, а й практичні завдання. Учасники отримають дієві поради від успішних представників сфери IT. У межах навчання кожен зможе отримати відповіді на численні питання, зокрема:

Чи має значення CV (резюме)?

Що важливіше для програміста – soft чи hard skills?

Як знайти роботу після навчання?

Програма курсу

Що таке програмування? Логіка програмування Що таке алгоритм? Мови програмування C, C++, Java, Python Базові навички з читання та написання коду (частина 1) Базові навички з читання та написання коду (частина 2) Огляд рядкового типу даних та простого циклу if – then(–else) Детальніший огляд структури даних Помилки в коді Увійти в професію: огляд базових вимог та навичок

Зверніть увагу! Освітній серіал доступний за посиланням.

Після проходження навчання учасникам пропонують пройти фінальне тестування. За результатами юні програмісти отримають сертифікат, що засвідчує успішне проходження курсу обсягом 0.2 кредиту ЄКТС.