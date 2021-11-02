Онлайн-курс розроблений Міністерством цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) у співпраці з науково-популярним медіа Куншт.

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Про курс

Програма подана у форматі серіалу. Загалом розроблено 10 серій, а тривалість кожної становить 6 – 15 хвилин. Мета курсу – довести, що програмувати може кожен. Його особливість полягає у поданні складної інформації через доступні пояснення.

Передбачена не лише базова теорія, а й практичні завдання. Учасники отримають дієві поради від успішних представників сфери IT. У межах навчання кожен зможе отримати відповіді на численні питання, зокрема:

  • Чи має значення CV (резюме)?
  • Що важливіше для програміста – soft чи hard skills?
  • Як знайти роботу після навчання?

Програма курсу

  1. Що таке програмування?
  2. Логіка програмування
  3. Що таке алгоритм?
  4. Мови програмування C, C++, Java, Python
  5. Базові навички з читання та написання коду (частина 1)
  6. Базові навички з читання та написання коду (частина 2)
  7. Огляд рядкового типу даних та простого циклу if – then(–else)
  8. Детальніший огляд структури даних
  9. Помилки в коді
  10. Увійти в професію: огляд базових вимог та навичок

Після проходження навчання учасникам пропонують пройти фінальне тестування. За результатами юні програмісти отримають сертифікат, що засвідчує успішне проходження курсу обсягом 0.2 кредиту ЄКТС.