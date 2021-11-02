Как начать карьеру в IT: для украинской молодежи запустили образовательный курс

2 ноября 2021 , 20:01
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Источник:

Дія.Цифрова освіта

В Украине запустили образовательный курс "Программирование для новичков". Это полезный и познавательный материал для тех, кто хочет начать карьеру в IT-отрасли.

Онлайн-курс разработан Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке швейцарско-украинской Программы "Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества" (EGAP) в сотрудничестве с научно-популярным медиа Куншт.

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О курсе

Программа представлена ​​в формате сериала. В общей сложности разработано 10 серий, а продолжительность каждой составляет 6 – 15 минут. Цель курса – доказать, что программировать может каждый. Его особенность заключается в предоставлении сложной информации через доступные пояснения.

Предусмотрена не только базовая теория, но и практические задания. Участники получат действенные советы от успешных представителей сферы IT. В рамках обучения каждый сможет получить ответы на многочисленные вопросы, в частности:

  • Имеет ли значение CV (резюме)?
  • Что важнее для программиста – soft или hard skills?
  • Как найти работу после учебы?

Программа курса

  • Что такое программирование?
  • Логика программирования
  • Что такое алгоритм?
  • Языки программирования C, C++, Java, Python
  • Базовые навыки по чтению и написанию кода (часть 1)
  • Базовые навыки по чтению и написанию кода (часть 2)
  • Обзор строкового типа данных и простого цикла if – then(–else)
  • Более подробный обзор структуры данных
  • Ошибки в коде
  • Войти в профессию: обзор базовых требований и навыков
Обратите внимание! Образовательный сериал доступен по ссылке.

После прохождения обучения участникам предлагается пройти финальное тестирование. В заключение, юные программисты получат сертификат, что свидетельствует об успешном прохождении курса объемом 0.2 кредита ЕКТС.

Автор: Катерина Сердюк