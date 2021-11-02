Как начать карьеру в IT: для украинской молодежи запустили образовательный курс

В Украине запустили образовательный курс "Программирование для новичков". Это полезный и познавательный материал для тех, кто хочет начать карьеру в IT-отрасли.

Онлайн-курс разработан Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке швейцарско-украинской Программы "Электронное управление ради подотчетности власти и участия общества" (EGAP) в сотрудничестве с научно-популярным медиа Куншт.

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О курсе

Программа представлена ​​в формате сериала. В общей сложности разработано 10 серий, а продолжительность каждой составляет 6 – 15 минут. Цель курса – доказать, что программировать может каждый. Его особенность заключается в предоставлении сложной информации через доступные пояснения.

Предусмотрена не только базовая теория, но и практические задания. Участники получат действенные советы от успешных представителей сферы IT. В рамках обучения каждый сможет получить ответы на многочисленные вопросы, в частности:

Имеет ли значение CV (резюме)?

Что важнее для программиста – soft или hard skills?

Как найти работу после учебы?

Программа курса

Что такое программирование?

Логика программирования

Что такое алгоритм?

Языки программирования C, C++, Java, Python

Базовые навыки по чтению и написанию кода (часть 1)

Базовые навыки по чтению и написанию кода (часть 2)

Обзор строкового типа данных и простого цикла if – then(–else)

Более подробный обзор структуры данных

Ошибки в коде

Войти в профессию: обзор базовых требований и навыков

После прохождения обучения участникам предлагается пройти финальное тестирование. В заключение, юные программисты получат сертификат, что свидетельствует об успешном прохождении курса объемом 0.2 кредита ЕКТС.