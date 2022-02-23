Прежде всего нужно начинать думать о своей первой работе задолго до окончания вуза. А на рынок труда выходить сразу в контексте того, кем ты себя видишь и чем хочешь заниматься.

Стоит знать Равенство, открытость и уважение: что нужно знать о принципах работы МакДональдз

Начинайте поиск как можно скорее

Не ждите момента окончания университета – до выпуска, по меньшей мере, стоит определиться, чем вы хотите заниматься. Как только вы это для себя выяснили – не надо бросать учебу. оставшееся время понадобится для того, чтобы попасть туда, куда хочется.

Далеко не факт, что вы будете в конце концов работать там, где предполагали. Или вообще может случиться так, что вы окажетесь совсем на другой должности и будете заниматься совсем другими вещами. Но можно приложить максимум усилий для того, чтобы добиться желаемого: так или иначе такая активная позиция принесет свои плоды.

Даже тем, кто на 100% угадал со специальностью в вузе и уверен в своем будущем карьерном пути, не стоит сидеть сложа руки. Уже в университетские годы можно набраться опыта и увеличить шансы попасть именно в ту компанию, куда вы нацелились.

Ищите компании с ценностями, которые сами разделяете

Если вам близки темы устойчивого развития, ищите компании с активной ESG-политикой. Акроним ESG означает "environment, social and corporate governance" – это экология, социальное и корпоративное управление.

Принципы ESG основаны на идеях ответственного подхода к защите окружающей среды, а также созданию благоприятных социальных условий и устойчивых механизмов управления.

Как принципы ESG могут быть связаны с карьерным выбором? Например, если вы искренне болеете альтернативными источниками энергии, то вряд ли захотите работать в нефтяной или угольной корпорации.

К слову Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's

Следите за деятельностью интересующих компаний

Один из самых эффективных способов понять, интересна ли вам компания – регулярно следить за ее проектами. Лучше начинать делать это хотя бы за год – два до выхода на рынок труда.

Этого времени достаточно, чтобы понаблюдать за деятельностью бизнеса и решить, хотите ли вы в нем участвовать. Подпишитесь на компанию в соцсетях, читайте о ней в СМИ – все это может помочь вам при составлении резюме и собеседовании.

Многие претенденты приходят на собеседование, ничего не зная о своем потенциальном работодателе. Но с таким подходом у человека точно меньше шансов на прием, чем у того, кто последние несколько лет следил за компанией, знает о ее планах и стратегии, или даже больше – участвовал в ее молодежных проектах.

Устройте себе карьерный тест-драйв

Многие компании проводят различные программы и кампании по привлечению талантливой молодежи – выпускников вузов, студентов или даже школьников. Это могут быть дни карьеры, хакатоны, всевозможные конкурсы. Участие в таких мероприятиях помогает больше узнать и об индустрии, и о конкретной компании.

Если начать изучать подобные возможности хотя бы за год до выпуска, можно попробовать себя по разным направлениям. Это прекрасно помогает определиться, чем вам хочется заниматься – и чем точно не хочется.

Интересно С пользой для карьеры: 7 навыков, которые следует развивать в 2022 году

Составляйте резюме под конкретные вакансии

Рассылать одно и то же резюме во все компании – не самая выигрышная стратегия. Из общего описания навыков работодателю далеко не всегда понятно, чем может быть полезен конкретный молодой специалист.

Вот и понадобятся все ваши знания о компаниях, в которые вы целились: для каждой из них нужно будет составить свое резюме. Внимательно читайте текст вакансии и анализируйте, что хочет видеть ваш будущий работодатель. Это и подчеркивайте.

Если вы участвовали в тех же стажировках, хакатонах и других мероприятиях компании, обязательно напишите об этом в резюме или в отзыве. Так вы лишний раз дадите понять, что вы откликаетесь на вакансию осознанно и понимаете, что хотите работать именно в них.

Планируйте на несколько лет вперед

Последний совет – задуматься перед трудоустройством о том, видите ли вы себя в этой организации через 3 – 5 лет.

Спросите себя: "Хватит ли эндорфинов? Будет ли работа так же доставлять мне удовольствие через время? Что, если я останусь на той же должности? Если я хочу вырасти, то кем я хотел бы стать в пределах этой компании?"

Без долгосрочного видения есть риск осознать лет через 5, что хочется расти, но в этой организации желаемый рост невозможен.