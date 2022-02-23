Как найти первую работу и не разочароваться: полезные советы

Устроиться на работу сразу после университета бывает непросто. Еще труднее найти работу в компании мечты, из которой не захочется бежать уже через год. Чтобы этого не произошло, эксперты советуют как можно скорее начать задумываться, чем вы действительно хотите заниматься.

Прежде всего нужно начинать думать о своей первой работе задолго до окончания вуза. А на рынок труда выходить сразу в контексте того, кем ты себя видишь и чем хочешь заниматься.

Стоит знать Равенство, открытость и уважение: что нужно знать о принципах работы МакДональдз

Начинайте поиск как можно скорее

Не ждите момента окончания университета – до выпуска, по меньшей мере, стоит определиться, чем вы хотите заниматься. Как только вы это для себя выяснили – не надо бросать учебу. оставшееся время понадобится для того, чтобы попасть туда, куда хочется.

Далеко не факт, что вы будете в конце концов работать там, где предполагали. Или вообще может случиться так, что вы окажетесь совсем на другой должности и будете заниматься совсем другими вещами. Но можно приложить максимум усилий для того, чтобы добиться желаемого: так или иначе такая активная позиция принесет свои плоды.

Даже тем, кто на 100% угадал со специальностью в вузе и уверен в своем будущем карьерном пути, не стоит сидеть сложа руки. Уже в университетские годы можно набраться опыта и увеличить шансы попасть именно в ту компанию, куда вы нацелились.

Ищите компании с ценностями, которые сами разделяете

Если вам близки темы устойчивого развития, ищите компании с активной ESG-политикой. Акроним ESG означает "environment, social and corporate governance" – это экология, социальное и корпоративное управление.

Принципы ESG основаны на идеях ответственного подхода к защите окружающей среды, а также созданию благоприятных социальных условий и устойчивых механизмов управления.

Как принципы ESG могут быть связаны с карьерным выбором? Например, если вы искренне болеете альтернативными источниками энергии, то вряд ли захотите работать в нефтяной или угольной корпорации.

К слову Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's

Следите за деятельностью интересующих компаний

Один из самых эффективных способов понять, интересна ли вам компания – регулярно следить за ее проектами. Лучше начинать делать это хотя бы за год – два до выхода на рынок труда.

Этого времени достаточно, чтобы понаблюдать за деятельностью бизнеса и решить, хотите ли вы в нем участвовать. Подпишитесь на компанию в соцсетях, читайте о ней в СМИ – все это может помочь вам при составлении резюме и собеседовании.

Многие претенденты приходят на собеседование, ничего не зная о своем потенциальном работодателе. Но с таким подходом у человека точно меньше шансов на прием, чем у того, кто последние несколько лет следил за компанией, знает о ее планах и стратегии, или даже больше – участвовал в ее молодежных проектах.

Устройте себе карьерный тест-драйв

Многие компании проводят различные программы и кампании по привлечению талантливой молодежи – выпускников вузов, студентов или даже школьников. Это могут быть дни карьеры, хакатоны, всевозможные конкурсы. Участие в таких мероприятиях помогает больше узнать и об индустрии, и о конкретной компании.

Если начать изучать подобные возможности хотя бы за год до выпуска, можно попробовать себя по разным направлениям. Это прекрасно помогает определиться, чем вам хочется заниматься – и чем точно не хочется.

Интересно С пользой для карьеры: 7 навыков, которые следует развивать в 2022 году

Составляйте резюме под конкретные вакансии

Рассылать одно и то же резюме во все компании – не самая выигрышная стратегия. Из общего описания навыков работодателю далеко не всегда понятно, чем может быть полезен конкретный молодой специалист.

Вот и понадобятся все ваши знания о компаниях, в которые вы целились: для каждой из них нужно будет составить свое резюме. Внимательно читайте текст вакансии и анализируйте, что хочет видеть ваш будущий работодатель. Это и подчеркивайте.

Если вы участвовали в тех же стажировках, хакатонах и других мероприятиях компании, обязательно напишите об этом в резюме или в отзыве. Так вы лишний раз дадите понять, что вы откликаетесь на вакансию осознанно и понимаете, что хотите работать именно в них.

Планируйте на несколько лет вперед

Последний совет – задуматься перед трудоустройством о том, видите ли вы себя в этой организации через 3 – 5 лет.

Спросите себя: "Хватит ли эндорфинов? Будет ли работа так же доставлять мне удовольствие через время? Что, если я останусь на той же должности? Если я хочу вырасти, то кем я хотел бы стать в пределах этой компании?"

Без долгосрочного видения есть риск осознать лет через 5, что хочется расти, но в этой организации желаемый рост невозможен.