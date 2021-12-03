Насколько эффективен харьковский улавливатель мусора: результаты первых дней работы

Инновационный улавливатель мусора, расположенный на реке Уды в Харькове, уже успел продемонстрировать свою эффективность. Так, он заполнился на 70% всего за пять дней.

В конце ноября экоактивисты запустили систему Trash Killer на Жихорской плотине. Это уникальная разработка, аналогов которой нет в Украине.

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Результаты работы

Так, менее чем за неделю шестикубовая корзина для мусора заполнилась на 70%. Обслуживать конструкцию помогут эковолонтеры – они будут сдавать пластик и стекло на переработку.

Сейчас мы установили онлайн-камеру, которая транслирует 24/7 происходящее. Мы наблюдаем, как он наполняется, каковы особенности в вечернее время, утром,

– говорит организатор акции "Чистые Уды" Артем Приходько.

Перспективы разработки

В настоящее время конструкция находится на этапе тестирования. Следующий шаг – установка специального резервуара – мусорной лодки, которая поможет сэкономить усилия и средства. В перспективе изобретение планируют распространить по всей стране, чтобы очистить как можно больше водоемов.

Автор уникального "мусороубийци" отмечает, что технологией заинтересовались даже за рубежом, в частности – в Индии. Следовательно, экоинициатива вполне может превратиться в успешный бизнес.