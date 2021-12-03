Наприкінці листопада екоактивісти запустили систему Trash Killer на Жихорській греблі. Це унікальна розробка, аналогів якій в Україні немає.

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Результати роботи

Так, менше ніж за тиждень шестикубовий кошик для сміття заповнився на 70%. Обслуговувати конструкцію допомагатимуть ековолонтери – вони здаватимуть пластик і скло на переробку.

Нині ми встановили онлайн-камеру, яка транслює 24/7 те, що там відбувається. Ми спостерігаємо, як він наповнюється, які є особливості у вечірній час, вранішній,

– говорить організатор акції "Чисті Уди" Артем Приходько.

Перспективи розробки

Наразі конструкція перебуває на етапі тестування. Наступний крок – встановлення спеціального резервуара – сміттєвого човна, який допоможе заощадити зусилля й кошти. В перспективі винахід планують розповсюдити по всій країні, аби очистити якомога більше водойм.

Автор унікального "сміттєвбивача" зауважує, що технологією зацікавилися навіть за кордоном, зокрема – в Індії. Відтак екоініціатива цілком може перетворитися в успішний бізнес.