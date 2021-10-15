Также в топ-3 практик по разумному потреблению среди украинцев попала передача ненужных вещей тем, кто в этом нуждается. Впрочем, в некоторых вопросах, например сортировке мусора, статистика довольно неутешительная.
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Украинцы поддерживают тренд разумного потребления:
- экономят электроэнергию и воду – 57%,
- готовят пищу в нужном количестве, без остатков – 48%,
- отдают ненужные вещи тем, кто в этом нуждается – 40%,
- отказываются от импульсивных покупок – 36%,
- покупают вещи, которые уже были в использовании (б/у) – 34%,
- сортируют мусор – 29%,
- придерживаются принципа upcycling – повторное использование старых вещей – 19%,
- выбирают экологические товары – 11%
- выбирают товары с экологическим упаковкой, не вредит окружающей среде – 10%,
- придерживаются принципа zero-waste – без отходов – 7%,
- используют экологический транспорт – 6%,
- не используют пластиковые пакеты – 6%,
- пользуются сервисами с шеринга товаров – 2%,
- не соблюдаются одной из вышеприведенных практик – 4%,
- затруднились ответить – 8%.
Как украинцы придерживаются принципа разумного потребления / Инфографика Gradus