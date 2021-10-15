Також у топ-3 практик з розумного споживання серед українців потрапила передача непотрібних речей тим, хто цього потребує. Втім, у деяких питаннях, як-от сортування сміття, статистика доволі невтішна.
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Українці підтримують тренд розумного споживання:
- економлять електроенергію та воду – 57%,
- готують їжу у потрібній кількості, без залишків – 48%,
- віддають непотрібні речі тим, хто цього потребує – 40%,
- відмовляються від імпульсивних покупок – 36%,
- купують речі, що вже були у використанні (б/у) – 34%,
- сортують сміття – 29%,
- дотримуються принципу upcycling – повторне використання старих речей – 19%,
- обирають екологічні товари – 11%
- обирають товари з екологічним пакуванням, що не шкодить навколишньому середовищу – 10%,
- дотримуються принципу zero-waste – без відходів – 7%,
- використовують екологічний транспорт – 6%,
- не використовують пластикові пакети – 6%,
- користуються сервісами з шерінгу товарів – 2%,
- не дотримуються жодної з вищенаведених практик – 4%,
- важко відповісти – 8%.
Як українці дотримуються принципу розумного споживання / Інфографіка Gradus