Також у топ-3 практик з розумного споживання серед українців потрапила передача непотрібних речей тим, хто цього потребує. Втім, у деяких питаннях, як-от сортування сміття, статистика доволі невтішна.

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Українці підтримують тренд розумного споживання:

  • економлять електроенергію та воду – 57%,
  • готують їжу у потрібній кількості, без залишків – 48%,
  • віддають непотрібні речі тим, хто цього потребує – 40%,
  • відмовляються від імпульсивних покупок – 36%,
  • купують речі, що вже були у використанні (б/у) – 34%,
  • сортують сміття – 29%,
  • дотримуються принципу upcycling – повторне використання старих речей – 19%,
  • обирають екологічні товари – 11%
  • обирають товари з екологічним пакуванням, що не шкодить навколишньому середовищу – 10%,
  • дотримуються принципу zero-waste – без відходів – 7%,
  • використовують екологічний транспорт – 6%,
  • не використовують пластикові пакети – 6%,
  • користуються сервісами з шерінгу товарів – 2%,
  • не дотримуються жодної з вищенаведених практик – 4%,
  • важко відповісти – 8%.

розумне споживання українцівЯк українці дотримуються принципу розумного споживання / Інфографіка Gradus