Насколько украинцы поддерживают тренд разумного потребления: опрос

15 октября 2021 , 21:48
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Источник:

Gradus Research

Опрос показал, что все больше украинцев начинают поддерживать тренд разумного потребления. Так, большинство граждан экономят электроэнергию и воду, а еще почти половина готовят пищу в нужном количестве так, чтобы не было остатков.

Также в топ-3 практик по разумному потреблению среди украинцев попала передача ненужных вещей тем, кто в этом нуждается. Впрочем, в некоторых вопросах, например сортировке мусора, статистика довольно неутешительная.

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Украинцы поддерживают тренд разумного потребления:

  • экономят электроэнергию и воду – 57%,
  • готовят пищу в нужном количестве, без остатков – 48%,
  • отдают ненужные вещи тем, кто в этом нуждается – 40%,
  • отказываются от импульсивных покупок – 36%,
  • покупают вещи, которые уже были в использовании (б/у) – 34%,
  • сортируют мусор – 29%,
  • придерживаются принципа upcycling – повторное использование старых вещей – 19%,
  • выбирают экологические товары – 11%
  • выбирают товары с экологическим упаковкой, не вредит окружающей среде – 10%,
  • придерживаются принципа zero-waste – без отходов – 7%,
  • используют экологический транспорт – 6%,
  • не используют пластиковые пакеты – 6%,
  • пользуются сервисами с шеринга товаров – 2%,
  • не соблюдаются одной из вышеприведенных практик – 4%,
  • затруднились ответить – 8%.

Как украинцы придерживаются принципа разумного потребления / Инфографика Gradus

Опрос провела исследовательская компания Gradus Research методом самозаполнение анкеты в мобильном приложении течение 28 – 29 сентября 2021. Всего опросили 1 000 респондентов.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18 – 60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и регионом.
Автор: Василь Денисюк