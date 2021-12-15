В общей сложности аналитики исследовали 74 города. Основные критерии оценки были распределены на три группы: климат и окружающая среда, расходы и безопасность и качество жизни.

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Современные реалии

Удаленная работа – это необходимость, охватившая мир в 2020 году и, кажется, останется с нами надолго. Следовательно, люди начали учитывать не только то, как они работают, но и то, где они живут. Сотрудники все чаще задумываются: если можно работать откуда угодно, то почему бы не работать там, где лучше?

По словам генерального директора Preply Кирилла Бигая, полтора года пандемии послужили катализатором оцифровки мира труда во многих отраслях.

Все больше и больше австралийских компаний приветствуют работу дома или удаленную работу. То, что раньше было возможно только для цифровых кочевников, теперь стало реальностью для многих: WORKATION. Гибридная модель работы и отпуска,

– замечает он.

Рейтинг

По версии Preply WORKATION Index топ-10 лучших городов для удаленной работы выглядит так:

Брисбен, Австралия Лиссабон, Португалия Никосия, Кипр Тайбэй, Тайвань Любляна, Словения Хельсинки, Финляндия Вена, Австрия Окленд, Новая Зеландия Оттава, Канада Рейкьявик, Исландия

Лучшие города для удаленной работы / Изображение Preply

Лидером рейтинга стал австралийский город Брисбен. Там зафиксированы идеальные условия для дистанционной работы:

средняя годовая температура – ​​22 градуса по Цельсию;

приемлемая стоимость жизни;

доступ к здравоохранению;

живописный пейзаж на берегу реки.

Заметим, последнее место рейтинга заняла Джакарта, Индонезия. Показатель города в индексе составляет 0,0.