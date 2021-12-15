Загалом аналітики дослідили 74 міста. Основні критерії оцінки розподілили на три групи: клімат й навколишнє середовище, витрати та безпека і якість життя.

Варте уваги Мобільність, колаборація та інклюзивність: принципи, що мотивують людей в МакДональдз

Сучасні реалії

Віддалена робота – це необхідність, яка охопила світ у 2020 році й, здається, залишиться з нами надовго. Відтак люди почали враховувати не лише те, як вони працюють, а й те, де вони живуть. Співробітники дедалі частіше задумуються: якщо можна працювати звідки завгодно, то чому б не працювати там, де найкраще?

За словами генерального директора Preply Кирила Бігая, півтора року пандемії послужили каталізатором оцифрування світу праці у багатьох галузях.

Все більше і більше австралійських компаній вітають роботу вдома або віддалену роботу. Те, що раніше було можливим тільки для цифрових кочівників, тепер стало реальністю для багатьох: WORKATION. Гібридна модель роботи та відпустки,

– зауважує він.

Рейтинг

За версією Preply WORKATION Index топ-10 найкращих міст для віддаленої роботи виглядає так:

Брісбен, Австралія Лісабон, Португалія Нікосія, Кіпр Тайбей, Тайвань Любляна, Словенія Гельсінкі, Фінляндія Відень, Австрія Окленд, Нова Зеландія Оттава, Канада Рейк'явік, Ісландія

Найкращі міста для віддаленої роботи / Зображення Preply

Лідером рейтингу стало австралійське місто Брісбен. Саме там зафіксовані ідеальні умови для дистанційної роботи:

середня річна температура – 22 градуси за Цельсієм;

прийнятна вартість життя;

доступ до охорони здоров'я;

мальовничий краєвид на березі річки.

Зауважимо, останнє місце рейтингу посіла Джакарта, Індонезія. Показник міста в індексі становить 0,0.