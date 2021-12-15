Загалом аналітики дослідили 74 міста. Основні критерії оцінки розподілили на три групи: клімат й навколишнє середовище, витрати та безпека і якість життя.

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Сучасні реалії

Віддалена робота – це необхідність, яка охопила світ у 2020 році й, здається, залишиться з нами надовго. Відтак люди почали враховувати не лише те, як вони працюють, а й те, де вони живуть. Співробітники дедалі частіше задумуються: якщо можна працювати звідки завгодно, то чому б не працювати там, де найкраще?

Все більше і більше австралійських компаній вітають роботу вдома або віддалену роботу. Те, що раніше було можливим тільки для цифрових кочівників, тепер стало реальністю для багатьох: WORKATION. Гібридна модель роботи та відпустки,
– зауважує він.

Рейтинг

За версією Preply WORKATION Index топ-10 найкращих міст для віддаленої роботи виглядає так:

  1. Брісбен, Австралія
  2. Лісабон, Португалія
  3. Нікосія, Кіпр
  4. Тайбей, Тайвань
  5. Любляна, Словенія
  6. Гельсінкі, Фінляндія
  7. Відень, Австрія
  8. Окленд, Нова Зеландія
  9. Оттава, Канада
  10. Рейк'явік, Ісландія

Найкращі міста для віддаленої роботи / Зображення Preply

Лідером рейтингу стало австралійське місто Брісбен. Саме там зафіксовані ідеальні умови для дистанційної роботи:

  • середня річна температура – 22 градуси за Цельсієм;
  • прийнятна вартість життя;
  • доступ до охорони здоров'я;
  • мальовничий краєвид на березі річки.

Зауважимо, останнє місце рейтингу посіла Джакарта, Індонезія. Показник міста в індексі становить 0,0.