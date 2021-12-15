Загалом аналітики дослідили 74 міста. Основні критерії оцінки розподілили на три групи: клімат й навколишнє середовище, витрати та безпека і якість життя.
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Сучасні реалії
Віддалена робота – це необхідність, яка охопила світ у 2020 році й, здається, залишиться з нами надовго. Відтак люди почали враховувати не лише те, як вони працюють, а й те, де вони живуть. Співробітники дедалі частіше задумуються: якщо можна працювати звідки завгодно, то чому б не працювати там, де найкраще?
Все більше і більше австралійських компаній вітають роботу вдома або віддалену роботу. Те, що раніше було можливим тільки для цифрових кочівників, тепер стало реальністю для багатьох: WORKATION. Гібридна модель роботи та відпустки,
– зауважує він.
Рейтинг
За версією Preply WORKATION Index топ-10 найкращих міст для віддаленої роботи виглядає так:
- Брісбен, Австралія
- Лісабон, Португалія
- Нікосія, Кіпр
- Тайбей, Тайвань
- Любляна, Словенія
- Гельсінкі, Фінляндія
- Відень, Австрія
- Окленд, Нова Зеландія
- Оттава, Канада
- Рейк'явік, Ісландія
Найкращі міста для віддаленої роботи / Зображення Preply
Лідером рейтингу стало австралійське місто Брісбен. Саме там зафіксовані ідеальні умови для дистанційної роботи:
- середня річна температура – 22 градуси за Цельсієм;
- прийнятна вартість життя;
- доступ до охорони здоров'я;
- мальовничий краєвид на березі річки.
Зауважимо, останнє місце рейтингу посіла Джакарта, Індонезія. Показник міста в індексі становить 0,0.