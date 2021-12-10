Игрушки могут делать родители как самостоятельно, так и вместе со своим ребёнком, ведь они совсем несложны.

Интересно Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's

"Мебель" из коробки

Из ненужных коробок производят множество игрушек для детей. Дополнительно можно использовать любые канцелярские безделушки: кусочки ткани, цветную и оберточную бумагу, фольгу, бисер, блестки, краски, карандаши, цветной скотч, перья и другое.

К примеру, в игрушечный дом можно сделать кроватку, где можно было бы класть кукол. Для этого нужно вырезать из картонной коробки необходимые детали и закрепить их жидким клеем.

К тому же с помощью палочек от леденцов, стоит попытаться сделать двухуровневую кровать. Вырезать не один комплект деталей, а два и закрепить их между собой. Ступени предлагаем сделать из палочек от мороженого, как на фото.

Картон Игрушки из хлама Тренды Дети
Игрушечная кровать / Фото Fabalabse

Какие игрушки можно сделать из картона:

  • кукольные домики и замки;
  • автомобили, самолеты, ракеты;
  • куклы;
  • мебель и предметы интерьера;
  • новогодние украшения;
  • декорации для кукольного театра;
  • развивающие игры;
  • объемные конструкторы;
  • телефоны и многие другие.

Улитка из пуговиц

Улитка пуговицы Игрушки из старья Ненужные Вещи Тренды
Игрушка из пуговицы / Фото Handmade Base

Для изготовления изделия требуются:

  • листок плотного картона;
  • железный провод;
  • старый CD-диск
  • плоские пуговицы;
  • клей ПВА;
  • двусторонний скотч.

Сначала нужно вырезать фигуру из картона, которая будет телом улитки, длиной до 10 сантиметров. Тогда двухсторонним скотчем зафиксировать диск на фигурку.

Улитка пуговицы Игрушки из старья Ненужные Вещи Тренды
Как сделать улитку из ненужных пуговиц / Фото Handmade Base

С помощью клея ПВА прикрепите пуговицы к диску. Тогда сделать рожки из провода и прикрепить их на голову улитки.

Подставка-игрушка из бутылок моющих средств

Если дома есть множество коробок от шампуней или гелей, стоит сделать хорошую подставку для карандашей. Она будет не только канцелярским предметом, но и интересной игрушкой.

Для изделия нужно взять бутылку, ножницы, клей и цветную бумагу. Сначала снять этикетку, помыть и засушить бутылку. Тогда срезать вершочек, как на фото. Затем вырезать из цветной бумаги глаза, рот и руки персонажа и наклеить их на коробку.

Подставка Тренды Дети Изделия из хлама Ненужные вещи
Подставка для карандашей из коробки от шампуня.

Черепаха из бутылки и кухонной ткани

Черепаха Дети Игрушки Тренды Ненужные вещи
Игрушки для детей / Фото KROKOTAK

Основой для создания раковины есть пластиковая бутылка 1,5 литра и кухонная тряпка. Вспомогательные материалы: игла и нить, ручка, ножницы и копейки или другое наполнение.

Сначала нужно отрезать дно бутылки и положить на кухонную ткань. Тогда нарисовать круг, как указано на рисунке. Впоследствии – голову, ноги и хвост. Затем вырезать фигуру.

Как создать раковину из ненужных вещей / Фото KROKOTAK

С помощью иглы с нитью закрепите дно пластиковой бутылки к телу черепахи. Затем – сделать отверстие для монет. Нарисовать глаза, рот и хвост.

Елка из обложек

Обложек от старых тетрадей дома найдется немало. Из них можно сделать красивую новогоднюю открытку. Понадобится: плотная бумага для основания, обложки от тетрадей, клей ПВА, двусторонний скотч, ручка или фломастер, украшения.

Сначала нужно порезать цветные обложки на ровные полоски. Тогда свернуть их в трубочку и заклеить. Готовые элементы прикрепить на бумагу плотно друг к другу с помощью двустороннего скотча. Украсить по своему усмотрению.

Открытка Тренды Дети Ненужные вещи
Открытка с обложек / Коллаж 24 канала