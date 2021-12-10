Іграшки можуть робити батьки як самостійно, так і разом зі своєю дитиною, адже вони зовсім нескладні.
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"Меблі" з коробки
З непотрібних коробок роблять безліч іграшок для дітей. Додатково можна використовувати будь-які канцелярські дрібнички: шматочки тканини, кольоровий та обгортковий папір, фольгу, бісер, блискітки, фарби, олівці, кольоровий скотч, пір'я тощо.
Наприклад, в іграшковий будинок можна зробити ліжечко, де можна було б класти ляльок. Для цього потрібно вирізати з картонної коробки необхідні деталі та закріпити їх рідким клеєм.
До того ж за допомогою паличок від льодяників, варто спробувати зробити дворівневе ліжко. Вирізати не один комплект деталей, а два, й закріпити їх між собою. Східці пропонуємо зробити з паличок від морозива, як на фото.
Іграшкове ліжко / Фото Fabalabse
Які іграшки можна зробити з картону:
- лялькові будиночки та замки;
- автомобілі, літаки, ракети;
- ляльки;
- меблі та предмети інтер'єру;
- новорічні прикраси;
- декорації для лялькового театру;
- розвиваючі ігри;
- об'ємні конструктори;
- телефони та багато інших.
Равлик з ґудзиків
Іграшка з ґудзиків / Фото Handmade Base
Для виготовлення виробу потрібні:
- листок щільного картону;
- дріт;
- старий CD-диск
- пласкі ґудзики;
- клей ПВА;
- двосторонній скотч.
Спочатку треба вирізати фігуру з картону, яка буде тілом равлика, довжиною до 10 сантиметрів. Тоді двостороннім скотчем зафіксувати диск на цю фігурку.
Як зробити равлика з непотрібних ґудзиків / Фото Handmade Base
За допомогою клею ПВА прикріпити ґудзики до диска. Тоді зробити ріжки з дроту й прикріпити їх на голову равлика.
Підставка-іграшка з пляшок мийних засобів
Якщо вдома є безліч коробок від шампунів чи гелів варто зробити гарну підставку для олівців. Вона буде не лише канцелярським предметом, а й цікавою іграшкою.
Для виробу тре взяти пляшку, ножиці, клей та кольоровий папір. Спершу треба зняти етикетку, помити й посушити пляшку. Тоді зрізати вершечок, як на фото. Згодом вирізати з кольорового паперу очі, рот і руки персонажа й наклеїти їх на коробку.
Підставка для олівців з коробки від шампуню / Фото Tohome
Черепаха з пляшки та кухонної тканини
Чеперашки-іграшки для дітей / Фото KROKOTAK
Основою для створення черепашки є пластикова пляшка 1,5 літра та кухонна ганчірка. Допоміжні матеріали: голка й нитка, ручка, ножиці та копійки чи інше наповнення.
Спочатку необхідно відрізати дно пляшки й покласти на кухонну тканину. Тоді намалювати коло, як вказано на малюнку. Згодом – голову, ноги і хвіст. Вирізати готову фігуру.
Як створити черепашку з непотрібних речей / Фото KROKOTAK
За допомогою голки з ниткою закріпити дно пластикової пляшки до тіла черепахи. Опісля –зробити отвір для монет. Намалювати очі, рот і хвіст.
Ялинка з обкладинок
Обкладинок від старих зошитів удома знайдеться чимало. З них можна зробити гарну новорічну листівку. Знадобиться: щільний папір для основи, обкладинки від зошитів, клей ПВА, двосторонній скотч, ручка або фломастер, прикраси.
Спочатку треба порізати кольорові обкладинки на рівні смужки. Тоді скрутити їх у трубочку й заклеїти. Готові елементи прикрипити на папір щільно одне до одного за допомогою двостороннього скотчу. Прикрасити на свій погляд.
Листівка з обкладинок / Колаж 24 каналу