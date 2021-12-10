Не покупаем, а создаем сами: как из ненужных вещей сделать с детками интересные игрушки
Источник:24 канал
Существует множество способов превратить старье в хорошие или стильные вещи. Среди них – детские игрушки и открытки из бутылок, коробок и многих других, казалось бы, ненужных вещей.
Игрушки могут делать родители как самостоятельно, так и вместе со своим ребёнком, ведь они совсем несложны.
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"Мебель" из коробки
Из ненужных коробок производят множество игрушек для детей. Дополнительно можно использовать любые канцелярские безделушки: кусочки ткани, цветную и оберточную бумагу, фольгу, бисер, блестки, краски, карандаши, цветной скотч, перья и другое.
К примеру, в игрушечный дом можно сделать кроватку, где можно было бы класть кукол. Для этого нужно вырезать из картонной коробки необходимые детали и закрепить их жидким клеем.
К тому же с помощью палочек от леденцов, стоит попытаться сделать двухуровневую кровать. Вырезать не один комплект деталей, а два и закрепить их между собой. Ступени предлагаем сделать из палочек от мороженого, как на фото.
Игрушечная кровать / Фото Fabalabse
Какие игрушки можно сделать из картона:
- кукольные домики и замки;
- автомобили, самолеты, ракеты;
- куклы;
- мебель и предметы интерьера;
- новогодние украшения;
- декорации для кукольного театра;
- развивающие игры;
- объемные конструкторы;
- телефоны и многие другие.
Улитка из пуговиц
Игрушка из пуговицы / Фото Handmade Base
Для изготовления изделия требуются:
- листок плотного картона;
- железный провод;
- старый CD-диск
- плоские пуговицы;
- клей ПВА;
- двусторонний скотч.
Сначала нужно вырезать фигуру из картона, которая будет телом улитки, длиной до 10 сантиметров. Тогда двухсторонним скотчем зафиксировать диск на фигурку.
Как сделать улитку из ненужных пуговиц / Фото Handmade Base
С помощью клея ПВА прикрепите пуговицы к диску. Тогда сделать рожки из провода и прикрепить их на голову улитки.
Подставка-игрушка из бутылок моющих средств
Если дома есть множество коробок от шампуней или гелей, стоит сделать хорошую подставку для карандашей. Она будет не только канцелярским предметом, но и интересной игрушкой.
Для изделия нужно взять бутылку, ножницы, клей и цветную бумагу. Сначала снять этикетку, помыть и засушить бутылку. Тогда срезать вершочек, как на фото. Затем вырезать из цветной бумаги глаза, рот и руки персонажа и наклеить их на коробку.
Подставка для карандашей из коробки от шампуня.
Черепаха из бутылки и кухонной ткани
Игрушки для детей / Фото KROKOTAK
Основой для создания раковины есть пластиковая бутылка 1,5 литра и кухонная тряпка. Вспомогательные материалы: игла и нить, ручка, ножницы и копейки или другое наполнение.
Сначала нужно отрезать дно бутылки и положить на кухонную ткань. Тогда нарисовать круг, как указано на рисунке. Впоследствии – голову, ноги и хвост. Затем вырезать фигуру.
Как создать раковину из ненужных вещей / Фото KROKOTAK
С помощью иглы с нитью закрепите дно пластиковой бутылки к телу черепахи. Затем – сделать отверстие для монет. Нарисовать глаза, рот и хвост.
Елка из обложек
Обложек от старых тетрадей дома найдется немало. Из них можно сделать красивую новогоднюю открытку. Понадобится: плотная бумага для основания, обложки от тетрадей, клей ПВА, двусторонний скотч, ручка или фломастер, украшения.
Сначала нужно порезать цветные обложки на ровные полоски. Тогда свернуть их в трубочку и заклеить. Готовые элементы прикрепить на бумагу плотно друг к другу с помощью двустороннего скотча. Украсить по своему усмотрению.
Открытка с обложек / Коллаж 24 канала