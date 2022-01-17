В Николаеве откроют приют для жертв домашнего насилия

В Николаеве построили приют для пострадавших от домашнего насилия. Вскоре дверь заведения откроется для всех, кто стремится себя защитить.

Проект является результатом сотрудничества Фонда ООН в области народонаселения и Министерства социальной политики Украины. Ожидается, что заведение будет открыто в конце января 2022 года.

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Шанс на новую жизнь

За 8 месяцев 2021 года в Украине зафиксировано 203 724 обращения в МВД по поводу домашнего насилия. Это на 47% больше, чем в 2020 году.

Пострадавшие от домашнего насилия женщины смогут находиться в приюте сроком до 3-х месяцев. Проживать в доме они смогут вместе с детьми. Из соображений безопасности адрес приюта не разглашается. Чтобы попасть в заведение, необходимо обратиться в правоохранители или социальные службы. Благодаря специалистам женщины смогут:

получить медицинскую и психологическую помощь;

восстановить документы;

защитить себя в суде;

найти работу и т.д.

Комплексная помощь

Недавно в Николаеве открылось заведение "Барнахаус". Это специализированный центр для детей, пострадавших от насилия или ставших его свидетелями. Отмечается, что теперь заведения будут оказывать комплексную помощь тем, кто больше всего в этом нуждается.

Напомним, ранее в Киеве открыли второй Приют для пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола. В заведении могут находиться 15 женщин с детьми. Кроме бесплатного проживания и предметов быта, приют обеспечивает жителей психологической и юридической поддержкой.