Более того, некоторые работники убеждены, что нередко менеджеры токсичны и плохо разбираются в повседневных задачах. Так, 83% респондентов заявили, что могут качественно выполнять свою работу без руководителя.

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Сотрудники убеждены, что могут справляться сами

Такого мнения придерживаются:

89% специалистов в области финансов и страхования;

88% работников здравоохранения;

87% представителей гостиничного бизнеса, науки и технологий.

Кроме того, 84% опрошенных заявили, что могут выполнять работу вместо своего менеджера, а 82% – рассмотрят возможность увольнения из-за плохого менеджера.

Гендиректор GoodHire Майк Гроссман объясняет, что отрицательное отношение к менеджерам связано с тем, как их учат и тем, как их отбирают. Дело в том, что многие руководители являются самоучками и просто дублируют поведение, которое имело место в других организациях.

"Лучшие менеджеры – это личности, которые искренне думают о людях, с которыми они работают, и которые отчитываются перед ними. Это не просто слова и риторика, они действительно заботятся о людях, о том, насколько они счастливы, об их профессиональном развитии, и они тратят время и энергию, чтобы членам своей команды", – убежден Гроссман.