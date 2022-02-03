Более того, некоторые работники убеждены, что нередко менеджеры токсичны и плохо разбираются в повседневных задачах. Так, 83% респондентов заявили, что могут качественно выполнять свою работу без руководителя.
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Сотрудники убеждены, что могут справляться сами
Такого мнения придерживаются:
- 89% специалистов в области финансов и страхования;
- 88% работников здравоохранения;
- 87% представителей гостиничного бизнеса, науки и технологий.
Кроме того, 84% опрошенных заявили, что могут выполнять работу вместо своего менеджера, а 82% – рассмотрят возможность увольнения из-за плохого менеджера.
Гендиректор GoodHire Майк Гроссман объясняет, что отрицательное отношение к менеджерам связано с тем, как их учат и тем, как их отбирают. Дело в том, что многие руководители являются самоучками и просто дублируют поведение, которое имело место в других организациях.
"Лучшие менеджеры – это личности, которые искренне думают о людях, с которыми они работают, и которые отчитываются перед ними. Это не просто слова и риторика, они действительно заботятся о людях, о том, насколько они счастливы, об их профессиональном развитии, и они тратят время и энергию, чтобы членам своей команды", – убежден Гроссман.