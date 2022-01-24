Вы должны убедить менеджера по найму, что компании нужны именно вы. Следовательно, обратите внимание на основные навыки, которые работодатели ищут в 2022 году.

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Заметим, что решение предложить вам работу или отказать в трудоустройстве работодатели принимают не только в соответствии с указанными вами квалификациями. Ключевую важность составляют конкретные примеры, отмечающие ваши сильные стороны.

Чего хотят работодатели

Так, в 2022 году работодатели предпочитают гибкости. "Они отдают себе отчет, что этот новый мир удаленной и гибридной работы нуждается в людях, которые могут адаптироваться и хотят учиться", – сказал эксперт по карьере LinkedIn Эндрю Маккаскилл в интервью CNBC Make It.

Интересно! По данным глобального отчета Monster "Будущее работы", в который вошли ответы 3000 бизнес-лидеров, 58% работодателей во время пандемии коронавируса столкнулись с проблемой поиска кандидатов с необходимыми навыками. Кроме того, 63% заявили, что для них важны универсальные навыки, в частности: работа в команде, тайм-менеджмент или лидерство.

Недавно Эксперт по карьере McCaskill and Monster Вики Салем рассказал, что понадобится претендентам в 2022 году.

Надежность

Компании ценят надежных работников. Эксперт убежден, что это ключевой навык, который работодатели ожидают от своих сотрудников, поэтому важно выделить это в резюме. Существует множество показателей, свидетельствующих о надежности:

вы четко соблюдаете сроки выполнения заданий;

вы можете быть самостоятельным и добиваться целей компании;

вы управляли важным проектом;

вы своевременно реагируете на запросы;

вы не боитесь проявлять инициативу.

Коммуникация

Регулярная и четкая коммуникация – то, что рекрутеры ищут в кандидатах на работу, особенно в условиях глобальной удаленной или гибридной работы. Вы должны просто добавить этот пункт в резюме, но и продемонстрировать свои коммуникативные навыки в действии. Эффективное общение может включать подробные вопросы во время встреч, предоставление обратной связи или проведение презентаций.

Решение проблем

Пандемия COVID-19 научила нас адаптироваться и быть устойчивыми перед постоянными переменами. Навыки решения проблем стали необходимы в рабочей среде, где общение и сотрудничество могут ощущаться фрагментарными.

Работодателям нужны люди, которые быстро встают на ноги и умеют разрешать конфликты с помощью уникальных решений.

– говорит Маккаскилл.

На собеседовании лучше описать хотя бы одну ситуацию, когда вы взяли на себя инициативу и решили проблему, используя творческий подход и критическое мышление. Возможно, вы успешно провели работу с тяжелым клиентом, помогли с нехваткой персонала или уладили технический вопрос. Приведенная история должна отвечать на следующие вопросы: