Ба більше, деякі працівники переконані, що нерідко менеджери є токсичними та погано розуміються на повсякденних завданнях. Так, 83% респондентів заявили, що можуть якісно виконувати свою роботу без керівника.

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Співробітники переконані, що можуть справлятися самі

Такої думки дотримуються:

89% фахівців у галузі фінансів та страхування;

88% працівників охорони здоров'я;

87% представників готельного бізнесу, науки й технологій.

Крім того, 84% опитаних заявили, що можуть виконувати роботу замість свого менеджера, а 82% – розглянуть можливість звільнення через поганого менеджера.

Гендиректор GoodHire Майк Гроссман пояснює, що негативне ставлення до менеджерів пов'язане з тим, як їх навчають, і тим, як їх відбирають. Річ у тім, що багато керівників є самоучками й просто дублюють поведінку, яка мала місце в інших організаціях.

"Найкращі менеджери – це особистості, які щиро думають про людей, з якими вони працюють, і які звітують перед ними. Це не просто слова та риторика, вони дійсно турбуються про людей, про те, наскільки вони щасливі, про їхній професійний розвиток, і вони витрачають час та енергію, щоб допомогти членам своєї команди", – переконаний Гроссман.