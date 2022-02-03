Нужны ли менеджеры для эффективной работы сотрудников: результаты опроса

Большинство американских рабочих считают, что они могут эффективно выполнять работу без контроля со стороны менеджеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса 3000 сотрудников, проведенного компанией GoodHire.

Более того, некоторые работники убеждены, что нередко менеджеры токсичны и плохо разбираются в повседневных задачах. Так, 83% респондентов заявили, что могут качественно выполнять свою работу без руководителя.

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Сотрудники убеждены, что могут справляться сами

Такого мнения придерживаются:

89% специалистов в области финансов и страхования;

88% работников здравоохранения;

87% представителей гостиничного бизнеса, науки и технологий.

Кроме того, 84% опрошенных заявили, что могут выполнять работу вместо своего менеджера, а 82% – рассмотрят возможность увольнения из-за плохого менеджера.

Гендиректор GoodHire Майк Гроссман объясняет, что отрицательное отношение к менеджерам связано с тем, как их учат и тем, как их отбирают. Дело в том, что многие руководители являются самоучками и просто дублируют поведение, которое имело место в других организациях.

"Лучшие менеджеры – это личности, которые искренне думают о людях, с которыми они работают, и которые отчитываются перед ними. Это не просто слова и риторика, они действительно заботятся о людях, о том, насколько они счастливы, об их профессиональном развитии, и они тратят время и энергию, чтобы членам своей команды", – убежден Гроссман.