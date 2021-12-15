Отмечают, что по итогам ноября – декабря лесной фонд области значительно увеличится. Так, общее количество высаженных деревьев составит 250 000 единиц.

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Призываю всех бережно относиться к зеленым насаждениям, потому что они – залог здоровья для будущих поколений,

– отметил Березовский городской голова Валерий Григораш.

Высадка деревьев на Одещине / Фото "Пульс Одещини"

Где появились новые деревья

в городе Березовка – 41 сосна, а также более 200 растений гибискуса и роз;

в селе Старые Шомполы – 300 декоративных деревьев и кустов.

Высадка деревьев на Одещине / Фото "Пульс Одещини"

Ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области высадили почти 3 миллиона деревьев за 2021 год. Они охватили более чем 809 гектаров земли. Кроме того, дополнили и существующие лесные культуры на площади 1 257 гектаров.

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