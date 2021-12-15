Відзначають, що за підсумками листопада – грудня лісовий фонд області значно збільшиться. Так, загальна кількість висаджених дерев сягатиме 250 000 одиниць.

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Закликаю всіх дбайливо ставитися до зелених насаджень, бо вони – запорука здоров’я для майбутніх поколінь,

– зазначив Березівський міський голова Валерій Григораш.

Висадка дерев на Одещині / Фото "Пульс Одещини"

Де з'явилися нові дерева

у місті Березівка – 41 сосна, а також понад 200 рослин гібіскусу та троянд;

у селі Старі Шомполи – 300 декоративних дерев і кущів.

Висадка дерев на Одещині / Фото "Пульс Одещини"

Раніше ми писали про те, що на Хмельниччині висадили майже 3 мільйони дерев за 2021 рік. Вони охопили понад 809 гектарів землі. Крім того, доповнили й наявні лісові культури на площі 1257 гектарів.

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