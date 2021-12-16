На пластиковых изделиях, которые используют для хранения пищи и напитков, есть специальная маркировка, принятая почти во всех странах мира. Рассказываем о самых распространенных отметках на пластике.

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Основные маркировки на пластмассовых товарах

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Продукция, разработанная для контакта с пищевыми продуктами.

Стакан и вилка – международный символ, обозначающий продукцию, специально разработанную для контакта с пищевыми продуктами. Поэтому безопасно использовать товары с такой меткой для еды.

Микроволновая печь Маркировка на пластике Тренды
Товар можно греть в микроволновке / Фото Curver

Этот символ указывает на то, что указанный пластиковый товар предназначен для использования в микроволновке. Так что можно безопасно разогревать или размораживать в нем продукты. Если такой отметки на контейнере нет – греть его в микроволновке нельзя. Поскольку он может выделять токсические вещества, которые с пищей попадают в организм человека.

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Значок температуры, до которой можно нагревать или охлаждать пластик / Фото Curver

Этот символ показывает минимальную и максимальную температуру, которую выдерживает продукт: от холодной, показанной под линией (в морозильной камере) и до самой высокой, показанной над ней (в микроволновке).

Маркировка на пластиковых товарах тренды
Метка, позволяющая охлаждать пластиковый товар / Фото Curver

Пластиковый товар с этим символом можно использовать для хранения продуктов в холодильнике или в морозильной камере.

Маркировка на пластиковом товаре
Маркировка, обозначающая тип пластика / Фото Curver

Существует множество видов пластика. Их обозначают символом треугольника с тремя стрелками. Этот общепризнанный логотип указывает на то, что материал подлежит переработке. Внутри треугольника есть цифра, определяющая тип пластика.