На пластикових виробах, які використовують для зберігання їжі та напоїв, є спеціальне маркування, прийняте майже у всіх країнах світу. Розповідаємо про найпоширеніші позначки на пластику.

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Основні маркування на пластмасових товарах



Продукція, розроблена для контакту з харчовими продуктами / Фото Curver

Стакан і виделка – міжнародний символ, що позначає продукцію, спеціально розроблену для контакту з харчовими продуктами. Тому безпечно використовувати товари з такою позначкою для їжі.



Товар можна гріти в мікрохвильовій печі / Фото Curver

Цей символ вказує на те, що вказаних пластиковий товар призначений для використання в мікрохвильовій печі. Тож можна безпечно розігрівати або розморожувати в ньому продукти. Якщо такої позначки на контейнері немає – гріти його в мікрохвильовій печі не можна. Оскільки він може виділяти токсичні речовини, які з їжею потрапляють до організму людини.

Зверніть увагу! Під час використання пластику в мікрохвильовій печі радять зняти кришку контейнера. Опісля вже нагрівати продукти згідно з вказаною потужністю.



Позначка температури, до якої можна нагрівати чи охолоджувати пластик / Фото Curver

Цей символ показує мінімальну та максимальну температури, які витримує продукт: від найхолоднішої, показаної під лінією (у морозильній камері) та до найвищої, показаної над нею (у мікрохвильовій печі).



Позначка, що дозволяє охолоджувати пластиковий товар / Фото Curver

Пластиковий товар із цим символом можна використовувати для зберігання продуктів у холодильнику чи морозильній камері.

Зверніть увагу! Контейнер, який був у холодильнику або морозильній камері тривалий час, не можна одразу класти у мікрохвильову піч. Спочатку його варто залишити у приміщенні за кімнатної температури або покласти під теплу воду на кілька хвилин.



Маркування, що позначає тип пластику / Фото Curver

Існує багато видів пластику. Їх позначають символом трикутника з трьома стрілками. Цей загальновизнаний логотип свідчить про те, що матеріал підлягає переробці. Усередині трикутника є цифра, яка визначає тип пластику.