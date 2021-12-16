На пластикових виробах, які використовують для зберігання їжі та напоїв, є спеціальне маркування, прийняте майже у всіх країнах світу. Розповідаємо про найпоширеніші позначки на пластику.
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Основні маркування на пластмасових товарах
Продукція, розроблена для контакту з харчовими продуктами / Фото Curver
Стакан і виделка – міжнародний символ, що позначає продукцію, спеціально розроблену для контакту з харчовими продуктами. Тому безпечно використовувати товари з такою позначкою для їжі.
Товар можна гріти в мікрохвильовій печі / Фото Curver
Цей символ вказує на те, що вказаних пластиковий товар призначений для використання в мікрохвильовій печі. Тож можна безпечно розігрівати або розморожувати в ньому продукти. Якщо такої позначки на контейнері немає – гріти його в мікрохвильовій печі не можна. Оскільки він може виділяти токсичні речовини, які з їжею потрапляють до організму людини.
Позначка температури, до якої можна нагрівати чи охолоджувати пластик / Фото Curver
Цей символ показує мінімальну та максимальну температури, які витримує продукт: від найхолоднішої, показаної під лінією (у морозильній камері) та до найвищої, показаної над нею (у мікрохвильовій печі).
Позначка, що дозволяє охолоджувати пластиковий товар / Фото Curver
Пластиковий товар із цим символом можна використовувати для зберігання продуктів у холодильнику чи морозильній камері.
Маркування, що позначає тип пластику / Фото Curver
Існує багато видів пластику. Їх позначають символом трикутника з трьома стрілками. Цей загальновизнаний логотип свідчить про те, що матеріал підлягає переробці. Усередині трикутника є цифра, яка визначає тип пластику.