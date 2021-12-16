Опасный пластик: маркировка на товарах, которые следует знать каждому

Мало людей обращают внимание на все символы, которые есть на пластмассовых товарах. К тому же понять их невсегда легко. Однако главные маркировки нужно знать, чтобы не повредить себе и не засорять окружающую среду.

На пластиковых изделиях, которые используют для хранения пищи и напитков, есть специальная маркировка, принятая почти во всех странах мира. Рассказываем о самых распространенных отметках на пластике.

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Основные маркировки на пластмассовых товарах



Продукция, разработанная для контакта с пищевыми продуктами.

Стакан и вилка – международный символ, обозначающий продукцию, специально разработанную для контакта с пищевыми продуктами. Поэтому безопасно использовать товары с такой меткой для еды.



Товар можно греть в микроволновке / Фото Curver

Этот символ указывает на то, что указанный пластиковый товар предназначен для использования в микроволновке. Так что можно безопасно разогревать или размораживать в нем продукты. Если такой отметки на контейнере нет – греть его в микроволновке нельзя. Поскольку он может выделять токсические вещества, которые с пищей попадают в организм человека.

При использовании пластика в микроволновке советуют снять крышку контейнера. Затем уже нагревать продукты согласно указанной мощности.



Значок температуры, до которой можно нагревать или охлаждать пластик / Фото Curver

Этот символ показывает минимальную и максимальную температуру, которую выдерживает продукт: от холодной, показанной под линией (в морозильной камере) и до самой высокой, показанной над ней (в микроволновке).



Метка, позволяющая охлаждать пластиковый товар / Фото Curver

Пластиковый товар с этим символом можно использовать для хранения продуктов в холодильнике или в морозильной камере.

Контейнер, который был в холодильнике или морозильной камере длительное время, нельзя сразу класть в микроволновку. Сначала его следует оставить в помещении при комнатной температуре или положить под теплую воду на несколько минут.



Маркировка, обозначающая тип пластика / Фото Curver

Существует множество видов пластика. Их обозначают символом треугольника с тремя стрелками. Этот общепризнанный логотип указывает на то, что материал подлежит переработке. Внутри треугольника есть цифра, определяющая тип пластика.