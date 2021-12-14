Заведение расположено в городке Маркет-Дрейтон (Шропшир, Англия). Это первый "чистый" ресторан глобальной сети, который не провоцирует увеличение количества парниковых газов в атмосфере.
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Что известно
Специалисты отмечают, что сегодня вопрос о снижении углеродного следа отрасли стоит очень остро. Поєтому решение McDonald's – весомый шаг.
Мы считаем, что нашу еду необходимо подавать в ресторанах, которые будут экологически безопасны в будущем. Market Drayton – большой шаг к тому, чтобы это стало реальностью,
– отметила пресс-секретарь McDonald's Бет Харт.
"Чистый" McDonald's в Великобритании / Фото McDonald's
О здании
- проезжая часть – из старых автомобильных покрышек;
- облицовка – из переработанного IT-оборудования и предметов домашнего обихода;
- вывески – из использованных кофейных зерен;
- отделка – из переработанного пенопласта;
- теплоизоляция – из овечьей шерсти.
Кроме того, на территории ресторана есть сад и естественная тропа, спроектированные местными школьниками. Ключевая задача – сохранить биоразнообразие и обеспечить окружающую среду диким странам.