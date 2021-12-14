Заведение расположено в городке Маркет-Дрейтон (Шропшир, Англия). Это первый "чистый" ресторан глобальной сети, который не провоцирует увеличение количества парниковых газов в атмосфере.

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Что известно

Специалисты отмечают, что сегодня вопрос о снижении углеродного следа отрасли стоит очень остро. Поєтому решение McDonald's – весомый шаг.

Мы считаем, что нашу еду необходимо подавать в ресторанах, которые будут экологически безопасны в будущем. Market Drayton – большой шаг к тому, чтобы это стало реальностью,

– отметила пресс-секретарь McDonald's Бет Харт.

Заметим! Ресторан должен быть проверен на соответствие нулевым выбросам при строительстве. Концепция разработана Советом по экологическому строительству Великобритании (UKGBC).

"Чистый" McDonald's в Великобритании / Фото McDonald's

О здании

проезжая часть – из старых автомобильных покрышек;

облицовка – из переработанного IT-оборудования и предметов домашнего обихода;

вывески – из использованных кофейных зерен;

отделка – из переработанного пенопласта;

теплоизоляция – из овечьей шерсти.

Кроме того, на территории ресторана есть сад и естественная тропа, спроектированные местными школьниками. Ключевая задача – сохранить биоразнообразие и обеспечить окружающую среду диким странам.