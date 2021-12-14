Заклад розташований у містечку Маркет-Дрейтон (Шропшир, Англія). Це перший "чистий" ресторан глобальної мережі, який не спричиняє збільшення кількості парникових газів в атмосфері.

Цікаво Біопаливо й навіть добрива: на що переробляють відходи в McDonald's

Що відомо

Фахівці зауважують, що сьогодні питання зниження вуглецевого сліду будівельної галузі стоїть надзвичайно гостро. Відтак рішення McDonald's – вагомий крок.

Ми вважаємо, що нашу їжу необхідно подавати у ресторанах, які будуть екологічно безпечними у майбутньому,
– зауважила прессекретар McDonald's Бет Харт.

"Чистий" McDonald's у Великій Британії / Фото McDonald's

Про "зелений" проєкт

  • проїжджа частина – зі старих автомобільних покришок;
  • облицювання – з переробленого IT-обладнання та предметів домашнього побуту;
  • вивіски – з використаних кавових зерен;
  • декор – з переробленого пінопласту;
  • теплоізоляція – з овечої шерсті.

Крім того, на території ресторану є сад та природна стежка, спроєктовані місцевими школярами. Ключове завдання – зберегти біорізноманіття й забезпечити довкілля диким тваринам.