Заклад розташований у містечку Маркет-Дрейтон (Шропшир, Англія). Це перший "чистий" ресторан глобальної мережі, який не спричиняє збільшення кількості парникових газів в атмосфері.
Цікаво Біопаливо й навіть добрива: на що переробляють відходи в McDonald's
Що відомо
Фахівці зауважують, що сьогодні питання зниження вуглецевого сліду будівельної галузі стоїть надзвичайно гостро. Відтак рішення McDonald's – вагомий крок.
Ми вважаємо, що нашу їжу необхідно подавати у ресторанах, які будуть екологічно безпечними у майбутньому,
– зауважила прессекретар McDonald's Бет Харт.
"Чистий" McDonald's у Великій Британії / Фото McDonald's
Про "зелений" проєкт
- проїжджа частина – зі старих автомобільних покришок;
- облицювання – з переробленого IT-обладнання та предметів домашнього побуту;
- вивіски – з використаних кавових зерен;
- декор – з переробленого пінопласту;
- теплоізоляція – з овечої шерсті.
Крім того, на території ресторану є сад та природна стежка, спроєктовані місцевими школярами. Ключове завдання – зберегти біорізноманіття й забезпечити довкілля диким тваринам.