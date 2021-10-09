О введении растительного меню Укрзализныця договорилась с инициативой UAnimals. Сейчас в Украине курсируют 13 поездов Интерсити, которыми ежедневно пользуются тысячи людей.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Растительное меню в Укрзализныци

В инициативе UAnimals отмечают, что среди клиентов Укрзализныци много вегетерианцев и веганов. И теперь им не придется голодать в дороге. Впрочем, в таком нововведении видят и еще одну важную миссию.

Мы в UAnimals вдохновленные этой коллаборацией, ведь видим в ней возможность не только создать меню для людей, которые уже отказались от мяса, но и шанс вдохновить всех. Возможно, попробовав эти блюда, они также захотят превратить свой холодильник на сад,

– подчеркнул основатель инициативы Александр Тодорчук.

Руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому сервису Укрзализныци Александр Шевченко со своей стороны поблагодарил UAnimals за такую ​​инициативу.

К слову В McDonald's появятся вегетарианские бургеры: когда ожидать

"Благодарные партнерам по Do&Co и WOG Cafe за ее воплощение – не сомневаюсь, что это меню понравится пассажирам и разнообразит их путешествия по железной дороге", – убежден Шевченко.

Ланч-бокс содержит фалафель на подушке из хумуса со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами, а также морковь вок в кисло-сладком соусе чили. Насладиться растительным ланч-боксом можно будет во всех поездах Интерсити уже до конца осени.

Публикация UAnimals:

UAnimals договорились с Укрзализныця о запуске растительного меню.

С конца осени пассажиры поездов Интерсити смогут во время поездок подкрепиться ланч-боксом, который состоит только из растительной пищи. На сегодня в Украине курсирует 13 поездов Интерсити, которыми пользуются тысячи пассажиров. Конечно, среди них есть немало вегетарианцев и веганов, которым теперь не придется голодать в дороге.

Впрочем, хотя это нововведение призвано прежде всего сделать поездку комфортной для них, мы в нем видим еще одну важную миссию.

"Мы в UAnimals вдохновленные этой коллаборацией, ведь видим в ней возможность не только создать меню для людей, которые уже отказались от мяса, но и шанс вдохновить всех, – отмечает основатель UAnimals Александр Тодорчук, – Возможно, попробовав эти блюда, они также захотят превратить свой холодильник на сад".

"Мы благодарны UAnimals за инициативу, а партнерам по Do&Co и WOG Cafe за ее воплощение – не сомневаюсь, что это меню понравится пассажирам и разнообразит их путешествия по железной дороге", – отмечает руководитель по пассажирским коммуникаций и клиентского сервиса Укрзализныци Александр Шевченко.

Ланч-бокс содержит фалафель на подушке из хумуса со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами, а также морковь вок в кисло-сладком соусе чили. Насладиться растительным ланч-боксом можно будет во всех поездах Интерсити уже до конца осени.