Вариаций рецептов достаточно много, поэтому можно варьировать вкусовые оттенки по собственному предпочтению, каждый раз наслаждаясь новыми нотками привкусов.

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Диетолог Светлана Фус рассказала, что исследователи уже доказали очевидную пользу такого напитка для организма.

Если вы еще не пробовали кофе из какао, самое время узнать больше о его свойствах и выбрать рецепт, чтобы приготовить его,

– подчеркивает диетолог.

Полезные свойства кофе из какао: