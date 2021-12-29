Варіацій рецептів доволі багато, тому можна варіювати смакові відтінки на власний розсуд, щоразу насолоджуючись новими нотками присмаків.
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Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що дослідники вже довели очевидну користь такого напою для організму.
Якщо ви ще не куштували каву з какао, саме час дізнатися більше про її властивості та вибрати рецепт, щоб приготувати його,
– наголошує дієтологиня.
Корисні властивості кави з какао:
- Какао-порошок багатий на поліфеноли та природні антиоксиданти, які зменшують запалення, захищають клітини від пошкодження.
- Такий напій знижує ризик розвитку жовчнокам'яної хвороби, перешкоджає випаданню холестерину в осад, має жовчогінний ефект.
- Покращує кровообіг, стимулюючи роботу мозку.
- Такий напій має дуже цікавий смак.