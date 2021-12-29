Варіацій рецептів доволі багато, тому можна варіювати смакові відтінки на власний розсуд, щоразу насолоджуючись новими нотками присмаків.

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Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що дослідники вже довели очевидну користь такого напою для організму.

Якщо ви ще не куштували каву з какао, саме час дізнатися більше про її властивості та вибрати рецепт, щоб приготувати його,
– наголошує дієтологиня.

Корисні властивості кави з какао:

  • Какао-порошок багатий на поліфеноли та природні антиоксиданти, які зменшують запалення, захищають клітини від пошкодження⁣⁣.
  • Такий напій знижує ризик розвитку жовчнокам'яної хвороби, перешкоджає випаданню холестерину в осад, має жовчогінний ефект.
  • Покращує кровообіг, стимулюючи роботу мозку.
  • Такий напій має дуже цікавий смак.