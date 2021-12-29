Варіацій рецептів доволі багато, тому можна варіювати смакові відтінки на власний розсуд, щоразу насолоджуючись новими нотками присмаків.

Цікаво Фірмова рецептура: секрети виробництва морозива у МакДональдз

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, що дослідники вже довели очевидну користь такого напою для організму.

Якщо ви ще не куштували каву з какао, саме час дізнатися більше про її властивості та вибрати рецепт, щоб приготувати його,

– наголошує дієтологиня.

Корисні властивості кави з какао: