Отмечают, что специальные локации будут работать всего два дня. Кроме того, в отдельные дни горожане могут оставить деревья у мусорных контейнеров, а также самостоятельно привезти их в компостировочную станцию.

Интересно В Киеве появились новые пункты приема елок на переработку: адреса локаций

Заметим! Выбрасывать елки на свалки – это неэкологично! Деревья, принесенные львовянами в специально отведенные локации, будут перерабатываться в удобрение. Они будут служить вторсырьем, поэтому принесут пользу окружающей среде.

Адреса локаций

Мобильные пункты приема будут работать 15 января и 5 февраля. График работы – с 11:00 до 15:00. Сдать елки можно по следующим адресам:

улица Замарстыновская, 167а;

улица В. Большого, 14 а (вход в кинотеатр "Сокол", что в парке "Ореховая Роща");

улица Выговского, 34 (Железнодорожная районная администрация);

улица Шафарика, 15 (вход в лесопарк "Погулянка");

проспект Чорновола (на площади рядом с шиномонтажом "Шиповник");

улица Хоткевича (вход в парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы).

Жители Львова также могут:

ежедневно сдать елки на утилизацию по адресу: улица Замарстыновская, 167а (ЛКП "Зеленый Львов");

оставить деревья возле мусорного контейнера в ночь с 22 на 23 января и в ночь с 29 на 30 января;

самостоятельно привезти елку на компостировочную станцию: улица Пластовая, 13.

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