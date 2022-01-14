Зауважують, що спеціальні локації працюватимуть лише два дні. Крім того, в окремі дні містяни можуть залишити дерева біля сміттєвих контейнерів, а також самостійно привезти їх до компостувальної станції.
Цікаво У Києві з'явилися нові пункти прийому ялинок на переробку: адреси локацій
Адреси локацій
Мобільні пункти прийому працюватимуть 15 січня та 5 лютого. Графік роботи – з 11:00 до 15:00. Здати ялинки можна за такими адресами:
- вулиця Замарстинівська, 167а;
- вулиця В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр "Сокіл", що у парку "Горіховий Гай");
- вулиця Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);
- вулиця Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");
- проспект Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем "Шипшина");
- вулиця Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).
Мешканці Львова також можуть:
- щоденно здати ялинки на утилізацію за адресою: вулиця Замарстинівська, 167а (ЛКП "Зелений Львів");
- залишити дерева біля сміттєвого контейнера у ніч з 22 на 23 січня та в ніч з 29 на 30 січня;
- самостійно привезти ялинку на компостувальну станцію: вулиця Пластова, 13.
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