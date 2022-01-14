Зауважують, що спеціальні локації працюватимуть лише два дні. Крім того, в окремі дні містяни можуть залишити дерева біля сміттєвих контейнерів, а також самостійно привезти їх до компостувальної станції.

Цікаво У Києві з'явилися нові пункти прийому ялинок на переробку: адреси локацій

Адреси локацій

Мобільні пункти прийому працюватимуть 15 січня та 5 лютого. Графік роботи – з 11:00 до 15:00. Здати ялинки можна за такими адресами:

  • вулиця Замарстинівська, 167а;
  • вулиця В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр "Сокіл", що у парку "Горіховий Гай");
  • вулиця Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);
  • вулиця Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");
  • проспект Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем "Шипшина");
  • вулиця Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Мешканці Львова також можуть:

  • щоденно здати ялинки на утилізацію за адресою: вулиця Замарстинівська, 167а (ЛКП "Зелений Львів");
  • залишити дерева біля сміттєвого контейнера у ніч з 22 на 23 січня та в ніч з 29 на 30 січня;
  • самостійно привезти ялинку на компостувальну станцію: вулиця Пластова, 13.

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