В феврале отмечали Всемирный день защиты китообразных. По этому случаю в Министерстве решили рассказать интересные факты об этих существах и как с ними обращаться.

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Интересные факты о дельфинах

В Черном море обитают 3 вида китообразных. Белобочка и афалина – дельфины, а третий – морская свинья. Ее часто путают с детенышем взрослого дельфина. Однако это малое китопообразное из семейства фоценовых.

Афалины и белобочки обычно живут 25 – 30 лет, хотя иногда афалины могут достигать 50-летнего возраста. Морские свиньи – 7 – 10 лет, а при благоприятных условиях – 23 года.

Каждый дельфин имеет свой уникальный пловец – подобно человеческим отпечаткам пальцев. Это позволяет ученым отслеживать их поведение. К примеру, ученые установили, что некоторые из животных годами остаются на одном месте, а другие – мигрируют на сотни километров.

Каждый вид имеет свою манеру поведения. Афалины сплачиваются по 50 – 1000 особей и годами живут на любимых местах. Белобочки – до 2000 особей и любят сопровождать суда. Морские свиньи стараются не контактировать с людьми.

Длина афалины может достигать 3 метров, а вес – 400 килограммов. Белобочки меньше – длиной около 2 метров и весом в 70 – 120 килограммов, почти как человек. Сымые мелкие – морские свиньи, их длина составляет 1,2 – 1,6 метра, а вес – 30 – 70 килограммов.

Китообразные общаются между собой на собственном уникальном языке. С помощью ультразвука они находят друг друга и еду.

Как помочь дельфинам

В современном мире этих разумных созданий часто подстерегает опасность – браконьерские сети, жизнь в дельфинариях, ранение, отравление химикатами, шумовое загрязнение. Впрочем, любой может легко им помочь. Для этого нужно: