Стартап, базирующийся в Гамбурге, основан финдиректором Мишей Грюбером и Филиппом Шредером – бывшим сотрудником Tesla и Sonnen, занимающейся системами хранения энергии. Разработчики предлагают всю необходимую инфраструктуру для "зеленых" домов: накопители энергии, станции зарядки электромобилей и солнечные батареи.

Интересно Окружающая среда в восторге: как МакДональдз дарит новую жизнь использованным стаканчикам

Этой инвестицией мы хотим подчеркнуть наши амбиции в области разумного города и устойчивости,

– сказал глава Porsche Ventures Europe и Israel Патрик Хьюк.

В настоящее время сумма сделки не разглашается. Финансирование произошло после серии сделок, заключенных Porsche Ventures за последние два года. Речь идет об израильском стартапе TriEye, дилерском центре электромобильности RidePanda и стартапе по виртуальному зондированию Tactile Mobility.

Планы стартапа

Бизнес 1Кomma5 планирует объединить все компоненты на уровне дома и энергосистемы. Для этого будет применено, в частности, программное обеспечение.

"В децентрализованном энергетическом мире возникнут проблемы, если в каждом доме есть тепловой насос, точка зарядки и система хранения, и они не будут взаимодействовать на уровне сети (или друг с другом)", – сказал Филипп Шредер.

Кроме того, стартап стремится приобрести ведущие электромонтажные компании Германии, а затем выйти на рынок Австрии и Швейцарии, которые сосредоточены на возобновляемых источниках энергии.

Компаниям предлагают корпоративное ПО для решения административных задач, управления взаимоотношениями с клиентами и контроля энергопотребления.

Инвестиции Porsche позволят стартапу открыть торговые точки, где потенциальные клиенты могут узнать важнейших строительных элементаї дома с нулевым выбросом углерода. Наряду с домашним зарядным устройством, накопителем энергии и солнечной батареей покупатели смогут увидеть Porsche Taycan.

Ожидается, что такие выставочные залы будут открыты в первом квартале 2022 года. Сначала они появятся в Бинненальстере и Лингене.