Стартап, що базується в Гамбурзі, заснований фіндиректором Мішею Грюбером та Філіпом Шредером – колишнім співробітником Tesla і Sonnen, що займається системами зберігання енергії. Розробники пропонують усю необхідну інфраструктуру для "зелених" будинків: накопичувачі енергії, станції зарядки електромобілів та сонячні батареї.

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Цією інвестицією ми хочемо підкреслити наші амбіції в галузі розумного міста та стійкості,

– сказав голова Porsche Ventures Europe та Israel Патрік Х'юк.

Наразі сума угоди не розголошується. Фінансування відбулося після серії угод, укладених Porsche Ventures за останні два роки. Йдеться про ізраїльський стартап TriEye, дилерський центр електромобільності RidePanda і стартап з віртуального зондування Tactile Mobility.

Плани стартапу

Бізнес 1Кomma5 планує поєднати усі компоненти на рівні будинку та енергосистеми. Для цього застосують, зокрема, програмне забезпечення.

"У децентралізованому енергетичному світі виникнуть проблеми, якщо в кожному будинку є тепловий насос, точка зарядки та система зберігання, і вони не взаємодіятимуть на рівні мережі (або один з одним)", – сказав Філіп Шредер.

Крім того, стартап прагне придбати провідні електромонтажні компанії Німеччини, а згодом – вийти на ринок Австрії та Швейцарії, які зосереджені на відновлюваних джерелах енергії.

Компаніям пропонують корпоративне ПЗ для вирішення адміністративних завдань, управління взаємовідносинами з клієнтами та контролю енергоспоживання.

Інвестиції Porsche дозволять стартапу відкрити торгові точки, де потенційні клієнти можуть дізнатися про найважливіші будівельні елементи будинку з нульовим викидом вуглецю. Поруч із домашнім зарядним пристроєм, накопичувачем енергії та сонячною батареєю покупці зможуть побачити Porsche Taycan.

Очікується, що такі виставкові зали відкриються у першому кварталі 2022 року. Спершу вони з'являться у Бінненальстері та Лінгені.