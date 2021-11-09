За нарушение законодательства работодатели могут столкнуться со штрафами. Однако новые правила не будут применяться к компаниям, в которых трудоустроено менее 10 человек.

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Что еще известно

Компаниям также придется помогать членам команд покрывать затраты (электроэнергия, Интернет), связанные с дистанционным режимом. Работодатели могут списать их как коммерческие расходы.

Не обошли вниманием и родителей. Теперь они имеют право работать из дома, не договариваясь об этом заранее со своими работодателями до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет.

Чтобы уменьшить чувство одиночества, компании будут проводить личные встречи как минимум раз в два месяца.

По мнению экспертов, формирование здоровой культуры удаленной работы может принести Португалии многочисленные позитивный опыт, если правильно воспользоваться преимуществами и снизить недостатки. К примеру, это поможет привлечь новые таланты, в частности – иностранных отдаленных сотрудников.

"Мы считаем Португалию одним из лучших мест в мире для проживания этих цифровых кочевников и удаленных сотрудников", – сказала министр труда и социального обеспечения Португалии Ана Мендес Годиньо.