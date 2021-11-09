За порушення законодавства роботодавці можуть зіткнутися зі штрафами. Однак нові правила не застосовуватимуться до компаній, у яких працевлаштовано менше ніж 10 людей.

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Що ще відомо

Крім того, компаніям доведеться допомагати членам команд покривати витрати (електроенергія, Інтернет), пов'язані з дистанційним режимом. Роботодавці можуть списати їх як комерційні витрати.

Не оминули увагою й батьків. Тепер вони мають право працювати з дому, не домовляючись про це заздалегідь зі своїми роботодавцями, допоки дитині не виповниться 8 років.

Аби зменшити відчуття самотності, компанії проводитимуть особисті зустрічі щонайменше раз на два місяці.

На думку експертів, формування здорової культури віддаленої роботи може принести Португалії позитивний досвід, якщо правильно скористатися перевагами та зменшити недоліки. До прикладу, це допоможе залучити нові таланти, зокрема – іноземних віддалених робітників.

"Ми вважаємо Португалію одним із найкращих місць у світі для проживання цих цифрових кочівників та віддалених співробітників", – сказала міністр праці та соціального забезпечення Португалії Ана Мендес Годіньо.