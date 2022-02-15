Со своей стороны температурные аномалии приводят к снижению растительности, более позднему цветению, меньшему урожаю и снижению поглощения CO2 лесами в регионе. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Цюрихского университета.

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Страдает не только Азия

Температурное эхо от Арктики сказывается и на Северной Америке. В последние несколько дней на восточном побережье Соединенных Штатов выпали сильные снегопады и низкие температуры на юг до Флориды.

Более теплые арктические зимы сейчас также вызывают экстремальную зимнюю погоду такого рода в Восточной Азии.

Более холодные южные зимы снижают активность растительности в вечнозеленых субтропиках и продолжают негативно влиять на экосистемы весной, например, из-за ветвей, которые ломаются во время сильного снегопада или повреждены морозом листья.

Влияние погоды в Арктике

Ученые объединили моделирование земной системы, спутниковые данные и местные наблюдения. Они также проанализировали индекс температуры поверхности в Баренцевом и Карском морях.

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Ученые обнаружили, что в годы с выше средних арктических температур изменения в атмосферной циркуляции приводили к аномальному климату по всей Восточной Азии.

В особенно холодные годы неблагоприятные условия отрицательно влияли на рост растительности и урожайность сельскохозяйственных культур, задерживали цветение.

Это исследование подчеркивает, насколько сложны последствия изменения климата. Хотя мы наблюдаем сильное потепление в Арктической системе, теперь мы обнаружили, что это потепление влияет на экосистемы за тысячи километров.

– говорит соавтор исследования Габриэлла Шапман-Струб.

Таким образом, потепление Арктики, вызванное выбросами парниковых газов человека, наносит социальный и экономический ущерб людям даже на юге, вплоть до субтропиков. Так что потепление в Арктике грозит не только белому медведю, но и многими другими способами повлияет на людей.