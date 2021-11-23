Существует много разных сортов авокадо, но большинство из тех, которые можно найти в продуктовых магазинах – это авокадо Хаас с темно-зеленой холмистой шкуркой. Идеальное авокадо должно быть не слишком жестким или мягким, иметь светло-зеленую, а не коричневую мякоть, кремовую текстуру и маслянистый, ореховый вкус.
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Как правильно выбрать авокадо
Чтобы выбрать в магазине именно идеальный фрукт, следует обратить внимание на несколько признаков:
- Упругость – возьмите авокадо в руки и слегка сожмите его, но осторожно, чтобы не погрузить кончики пальцев в плод. Зеленый плод будет твердым, а спелый – умеренно мягким. После нажатия форма авокадо должна восстанавливаться. Если же авокадо "разрывается" или мнется от малейшего прикосновения, этот плод перезрел.
- Цвет – кожура недозрелого авокадо имеет светлую окраску, а по мере созревания приобретает насыщенный зеленый цвет, даже почти черный.
- Стебель – если вы неуверены, оторвите кусочек стебля, частично оставшегося в верхней части фрукта. Если снизу оно коричневое, то плод перезрелый, а если насыщенно-зеленый – это идеальное авокадо. Светлый оттенок зеленого указывает на недозрелое авокадо, созревание которого может занять немного времени.
- Пятна и трещины – не стоит покупать авокадо с большими темными пятнами, вмятинами, трещинами или разрывами на кожуре.
- Звук – также можно попытаться потрясти фрукт. Косточка внутри него должна слегка дрожать.
Как правильно выбрать авокадо / Фото Stocksy
Как заставить авокадо созреть
Если вы не нашли идеальное авокадо, можно ускорить созревание собственноручно. Поместите авокадо в коричневый бумажный пакет вместе со спелым яблоком.
Закройте пакет и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 дня. Оба плода при созревании выделяют газ этилен, поэтому в замкнутом пространстве яблоко заставит авокадо созревать быстрее.
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Как продлить жизнь спелого авокадо в холодильнике
Чтобы замедлить созревание авокадо, поместите его в холодильник неразрезанным. Низкая температура несколько замедляет процесс созревания.
Однако помните, что не стоит размещать авокадо вблизи других продуктов, которые могут пострадать от этилена, стать коричневыми и дряблыми. Среди них:
- листовая зелень и травы (салат айсберг, шпинат, петрушка);
- овощи (кабачки, баклажаны, брокколи, цветная и брюссельская капуста);
- некоторые фрукты (персики, нектарины, арбузы).
Как хранить авокадо / Фото Epicurious
Как предотвратить потемнение авокадо
Мякоть авокадо быстро окисляется и начинает коричневеть. Существует несколько способов замедлить этот процесс:
- Оставьте косточку – если вы разрезаете авокадо пополам и берете всего одну половину, оставьте косточку в той половине, которую не используете. Косточка покрывает по меньшей мере часть поверхности фрукта, уменьшая влияние воздуха.
- Добавьте лимонный сок – можно смазать разрезанное авокадо лимонным соком и плотно завернуть в полиэтиленовую пленку. Лимонная кислота уменьшит потемнение.
- Добавьте оливковое масло – аналогично можно использовать оливковое масло. Оно будет действовать как барьер между фруктом и воздухом, который замедлит окисление.
- Добавьте лук – поместите нарезанный авокадо в герметичный контейнер с кусочком нарезанного лука. Лук выделяет сильные химические вещества, задерживающие потемнение.
Выбирайте один из этих методов в соответствии с кулинарными планами на авокадо, поскольку масло, лук или лимон немного изменят вкус плода.
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Как быть с перезрелым авокадо
Если авокадо немного переспело, проще всего будет срезать ставшие коричневыми части мякоти и съесть те, которые еще хороши.
Благодаря кремовой текстуре фрукта, его можно смешивать, взбивать или растирать для соусов или заправок даже перезрелым. Перезрелый авокадо можно смазать на тост с яйцом, использовать для гуакамоле или смешать с сыром и сделать намазку.