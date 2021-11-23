Как правильно выбрать, хранить и готовить авокадо

Авокадо занимает особое место среди суперфудов. Это источник бесценных витаминов, микроэлементов и полезных веществ, улучшающий работу сердца и нормализующий гормональный баланс. Как выбрать, хранить и готовить авокадо читайте в материале.

Существует много разных сортов авокадо, но большинство из тех, которые можно найти в продуктовых магазинах – это авокадо Хаас с темно-зеленой холмистой шкуркой. Идеальное авокадо должно быть не слишком жестким или мягким, иметь светло-зеленую, а не коричневую мякоть, кремовую текстуру и маслянистый, ореховый вкус.

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Как правильно выбрать авокадо

Чтобы выбрать в магазине именно идеальный фрукт, следует обратить внимание на несколько признаков:

Упругость – возьмите авокадо в руки и слегка сожмите его, но осторожно, чтобы не погрузить кончики пальцев в плод. Зеленый плод будет твердым, а спелый – умеренно мягким. После нажатия форма авокадо должна восстанавливаться. Если же авокадо "разрывается" или мнется от малейшего прикосновения, этот плод перезрел.

– возьмите авокадо в руки и слегка сожмите его, но осторожно, чтобы не погрузить кончики пальцев в плод. Зеленый плод будет твердым, а спелый – умеренно мягким. После нажатия форма авокадо должна восстанавливаться. Если же авокадо "разрывается" или мнется от малейшего прикосновения, этот плод перезрел. Цвет – кожура недозрелого авокадо имеет светлую окраску, а по мере созревания приобретает насыщенный зеленый цвет, даже почти черный.

– кожура недозрелого авокадо имеет светлую окраску, а по мере созревания приобретает насыщенный зеленый цвет, даже почти черный. Стебель – если вы неуверены, оторвите кусочек стебля, частично оставшегося в верхней части фрукта. Если снизу оно коричневое, то плод перезрелый, а если насыщенно-зеленый – это идеальное авокадо. Светлый оттенок зеленого указывает на недозрелое авокадо, созревание которого может занять немного времени.

– если вы неуверены, оторвите кусочек стебля, частично оставшегося в верхней части фрукта. Если снизу оно коричневое, то плод перезрелый, а если насыщенно-зеленый – это идеальное авокадо. Светлый оттенок зеленого указывает на недозрелое авокадо, созревание которого может занять немного времени. Пятна и трещины – не стоит покупать авокадо с большими темными пятнами, вмятинами, трещинами или разрывами на кожуре.

– не стоит покупать авокадо с большими темными пятнами, вмятинами, трещинами или разрывами на кожуре. Звук – также можно попытаться потрясти фрукт. Косточка внутри него должна слегка дрожать.



Как правильно выбрать авокадо / Фото Stocksy

Как заставить авокадо созреть

Если вы не нашли идеальное авокадо, можно ускорить созревание собственноручно. Поместите авокадо в коричневый бумажный пакет вместе со спелым яблоком.

Закройте пакет и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 дня. Оба плода при созревании выделяют газ этилен, поэтому в замкнутом пространстве яблоко заставит авокадо созревать быстрее.

Не стоит разогревать авокадо в духовке или микроволновке, чтобы оно быстрее созрело. Это, безусловно, смягчит авокадо и облегчит его нарезку, но плод не станет по-настоящему спелым и не будет иметь маслянистого насыщенного вкуса, которым известно авокадо.

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Как продлить жизнь спелого авокадо в холодильнике

Чтобы замедлить созревание авокадо, поместите его в холодильник неразрезанным. Низкая температура несколько замедляет процесс созревания.

Однако помните, что не стоит размещать авокадо вблизи других продуктов, которые могут пострадать от этилена, стать коричневыми и дряблыми. Среди них:

листовая зелень и травы (салат айсберг, шпинат, петрушка);

овощи (кабачки, баклажаны, брокколи, цветная и брюссельская капуста);

некоторые фрукты (персики, нектарины, арбузы).



Как хранить авокадо / Фото Epicurious

Как предотвратить потемнение авокадо

Мякоть авокадо быстро окисляется и начинает коричневеть. Существует несколько способов замедлить этот процесс:

Оставьте косточку – если вы разрезаете авокадо пополам и берете всего одну половину, оставьте косточку в той половине, которую не используете. Косточка покрывает по меньшей мере часть поверхности фрукта, уменьшая влияние воздуха.

– если вы разрезаете авокадо пополам и берете всего одну половину, оставьте косточку в той половине, которую не используете. Косточка покрывает по меньшей мере часть поверхности фрукта, уменьшая влияние воздуха. Добавьте лимонный сок – можно смазать разрезанное авокадо лимонным соком и плотно завернуть в полиэтиленовую пленку. Лимонная кислота уменьшит потемнение.

– можно смазать разрезанное авокадо лимонным соком и плотно завернуть в полиэтиленовую пленку. Лимонная кислота уменьшит потемнение. Добавьте оливковое масло – аналогично можно использовать оливковое масло. Оно будет действовать как барьер между фруктом и воздухом, который замедлит окисление.

– аналогично можно использовать оливковое масло. Оно будет действовать как барьер между фруктом и воздухом, который замедлит окисление. Добавьте лук – поместите нарезанный авокадо в герметичный контейнер с кусочком нарезанного лука. Лук выделяет сильные химические вещества, задерживающие потемнение.

Выбирайте один из этих методов в соответствии с кулинарными планами на авокадо, поскольку масло, лук или лимон немного изменят вкус плода.

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Как быть с перезрелым авокадо

Если авокадо немного переспело, проще всего будет срезать ставшие коричневыми части мякоти и съесть те, которые еще хороши.

Благодаря кремовой текстуре фрукта, его можно смешивать, взбивать или растирать для соусов или заправок даже перезрелым. Перезрелый авокадо можно смазать на тост с яйцом, использовать для гуакамоле или смешать с сыром и сделать намазку.