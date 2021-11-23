Як правильно вибрати, зберігати та готувати авокадо

Авокадо займає особливе місце серед суперфудів. Це джерело безцінних вітамінів, мікроелементів і корисних речовин, яке покращує роботу серця та нормалізує гормональний баланс. Як обрати, зберігати та готувати авокадо – читайте в матеріалі.

Існує багато різних сортів авокадо, але більшість із тих, які можна знайти в продуктових магазинах – це авокадо Хаас із темно-зеленою горбистою шкіркою. Ідеальне авокадо має бути не занадто жорстким чи м'яким, мати світло-зелену, а не коричневу м'якоть, кремову текстуру й маслянистий, горіховий смак.

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Як правильно обрати авокадо

Щоб вибрати в магазині саме ідеальний фрукт, варто звернути увагу на кілька ознак:

Пружність – візьміть авокадо в руки й злегка стисніть його, але обережно, щоб не занурити кінчики пальців у плід. Зелений плід буде твердий, а стиглий – помірно м'який. Після натискання форма авокадо повинна відновлюватися. Якщо ж авокадо "розривається" або мнеться від найменшого дотику, цей плід перестиглий.

– візьміть авокадо в руки й злегка стисніть його, але обережно, щоб не занурити кінчики пальців у плід. Зелений плід буде твердий, а стиглий – помірно м'який. Після натискання форма авокадо повинна відновлюватися. Якщо ж авокадо "розривається" або мнеться від найменшого дотику, цей плід перестиглий. Колір – шкірка недозрілого авокадо має світле забарвлення, а по мірі дозрівання набуває насиченого зеленого кольору, навіть майже чорного.

– шкірка недозрілого авокадо має світле забарвлення, а по мірі дозрівання набуває насиченого зеленого кольору, навіть майже чорного. Стебло – якщо ви невпевнені, відірвіть шматочок стебла, яке частково залишилося у верхній частині фрукта. Якщо знизу воно коричневе, то плід перезрілий, а якщо насичено-зелене – це ідеальне авокадо. Світлий відтінок зеленого вказує на недостиглий авокадо, дозрівання якого може зайняти трохи часу.

– якщо ви невпевнені, відірвіть шматочок стебла, яке частково залишилося у верхній частині фрукта. Якщо знизу воно коричневе, то плід перезрілий, а якщо насичено-зелене – це ідеальне авокадо. Світлий відтінок зеленого вказує на недостиглий авокадо, дозрівання якого може зайняти трохи часу. Плями й тріщини – не варто купувати авокадо з великими темними плямами, вм'ятинами, тріщинами або розривами на шкірці.

– не варто купувати авокадо з великими темними плямами, вм'ятинами, тріщинами або розривами на шкірці. Звук – також можна спробувати потрусити фрукт. Кісточка всередині нього повинна злегка тремтіти.



Як правильно обрати авокадо / Фото Stocksy

Як змусити авокадо дозріти

Якщо ви не знайшли ідеальне авокадо, можна прискорити дозрівання фрукта власноруч. Помістіть авокадо в коричневий паперовий пакет разом зі стиглим яблуком.

Закрийте пакет і залиште постояти при кімнатній температурі на 1 – 2 дні. Обидва плоди під час дозрівання виділяють газ етилен, тому в замкненому просторі яблуко змусить авокадо дозрівати швидше.

Не варто розігрівати авокадо в духовці або мікрохвильовій печі, щоб воно швидше дозріло. Це, безумовно, пом'якшить авокадо й полегшить його нарізку, але плід не стане по-справжньому стиглим і не матиме маслянистого насиченого смаку, яким відоме авокадо

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Як продовжити життя стиглого авокадо в холодильнику

Щоб уповільнити процес дозрівання авокадо, помістіть його в холодильник нерозрізаним. Низька температура трохи уповільнює процес дозрівання.

Однак пам'ятайте, що не варто розміщувати авокадо поблизу інших продуктів, які можуть постраждати від етилену, стати коричневими і в'ялими. Серед них:

листова зелень і трави (салат айсберг, шпинат, петрушка);

овочі (кабачки, баклажани, броколі, цвітна і брюсельська капуста);

деякі фрукти (персики, нектарини, кавуни).



Як зберігати авокадо / Фото Epicurious

Як запобігти потемнінню авокадо

М'якоть авокадо швидко окиснюється і починає коричневіти. Існує кілька способів сповільнити цей процес:

Залиште кісточку – якщо ви розрізаєте авокадо навпіл і берете лише одну половину, залиште кісточку в тій половині, яку не використовуєте. Кісточка покриває принаймні частину поверхні фрукта, зменшуючи вплив повітря.

– якщо ви розрізаєте авокадо навпіл і берете лише одну половину, залиште кісточку в тій половині, яку не використовуєте. Кісточка покриває принаймні частину поверхні фрукта, зменшуючи вплив повітря. Додайте лимонний сік – можна змастити розрізане авокадо лимонним соком і щільно загорнути в поліетиленову плівку. Лимонна кислота зменшить потемніння.

– можна змастити розрізане авокадо лимонним соком і щільно загорнути в поліетиленову плівку. Лимонна кислота зменшить потемніння. Додайте оливкову олію – аналогічно можна використовувати оливкову олію. Вона буде діяти як бар'єр між фруктом і повітрям, який сповільнить окиснення.

– аналогічно можна використовувати оливкову олію. Вона буде діяти як бар'єр між фруктом і повітрям, який сповільнить окиснення. Додайте цибулю – помістіть нарізаний авокадо в герметичний контейнер зі шматочком нарізаної цибулі. Цибуля виділяє сильні хімічні речовини, які затримують потемніння.

Обирайте один із цих методів відповідно до кулінарних планів на авокадо, оскільки олія, цибуля чи лимон трохи змінять смак плоду.

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Як бути з перестиглим авокадо

Якщо авокадо трохи перестигло, простіше за все буде зрізати частини м'якоті, які стали коричневими, і з'їсти ті, які ще хороші.

Завдяки кремовій текстурі фрукта, його можна змішувати, збивати або розтирати для соусів чи заправок навіть перестиглим. Перестиглий авокадо можна намастити на тост з яйцем, використати для гуакамоле або змішати з сиром і зробити намазку.