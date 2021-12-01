Празднуйте в экостиле: 4 простых решения для новогоднего декора

С приходом новогодних праздников каждый дом наполняется особым шармом: елки, гирлянды, игрушки, украшения. В попытках сделать яркий праздник не все замечают, сколько мусора остается после него.

Президент Международного молодежного движения School Recycling World Юлия Мархель отмечает: "Каждая семья во время праздников может продуцировать вдвое или даже втрое больше отходов, чем обычно. Кроме того, тратятся значительные ресурсы Земли. В Украине только официально выпиливают от 300 тысяч до полумиллиона елок. Если к этому добавить незаконные действия – получаем колоссальные масштабы. Пора отправляться на поиски альтернатив и не делать праздники обузой для Земли".

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Чтобы уменьшить количество мусора и полезно провести Новый год, предлагаем вам подборку экологического декорирования, которое легко можно сделать собственноручно.

Как развивалось декорирование

Первые новогодние украшения на Киевской Руси делали из кукурузы, соломы, съедобного теста, тряпок, цветных лент. Гуцулы создавали украшения из специально обработанной брынзы. На елки вешали яблоки и конфеты. А окна, двери дома и печь украшали вытинанками.

С течением времени техника изготовления украшений изменилась: для декорирования стали использовать бумагу, картон, вату и фольгу.

Сегодня изготовление новогоднего декора достигло апогея. Несмотря на обилие рождественских игрушек и украшений в магазинах, человечество пытается придумать свое оригинальное декорирование.

Создание экологического декора – это креативно, модно, изысканно и полезно. В этом мы и хотим вас убедить.

1. Рождественский подсвечник

Экологичный подсвечник / Фото Подковской Амины

В зимние праздники особую атмосферу создают свечи в красивых подсвечниках. Вместо пластика лучше использовать стеклянные чаши, банки, подставки. Стекло – крепкое, экологичное, его можно применять повторно. Стеклянные подсвечники можно по-разному декорировать: витражной, акриловой росписью; украсить бисером, ватой, сделать из полимерной глины пару сосновых веточек и красные ягоды.

2. Подставка для горячих напитков

Вязаная подставка для напитков / Фото Подковской Амины

Избегайте картонных одноразовых подставок. Для атмосферного рождественского настроения в декорировании можно использовать переплет разноцветной пряжей. К примеру, для создания "подставки – конфеты" подойдет красная и белая нити. Соединив их между собой с помощью крючка, нужно набрать цепочку и приклеить пряжу на металлическую крышку клеем.

3. Новогодний венок

Рождественский венок, украшенный экоматериалами / Фото Подковской Амины

Не покупайте пластиковые венки. Природный материал сделает ваше изделие особенным, окунув его лесным, цитрусовым и пряным ароматами. Для создания новогоднего венка за основу можно взять газету, перемотать ее нитями, или изготовить "бублик" из картона. А наполнять венок можно чем угодно: деревянными пробками, грецкими орехами, мандаринами, лимонами, апельсинами, конфетами, шишками, ветками, бантами, оригами, корицей, цукатами и т.д.

4. Адвент-календарь

Трендовый адвент-календарь / Фото Подковской Амины

Этот интересный декор может быть и отдельным новогодним подарком родственникам или друзьям. Адвент-календарь может быть разным: в виде пряничного домика, луны со звездочками, елки, чемодана или интересного, яркого календаря. Доску для рисования можно укрыть канвой, закрепляя с задней стороны скотчем. Из двусторонней цветной бумаги необходимо вырезать 31 макет упаковок (17,5 сантиметра на 9,5 сантиметра). По желанию на каждой упаковке можно нарисовать орнамент и обязательно пронумеровать от 1 до 31. Склеенные пакеты зафиксировать на доске в хаотической последовательности. В каждый пакет положите миниподарок (конфеты, цукаты, печенье, пожелания, ювелирные украшения, задания и т.д.). Сверху доску можно декорировать атласными бантами, рождественскими фотографиями, новогодней надписью, шишками.

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Изготавливать декор можно самостоятельно или вместе с семьей в качестве увлекательного семейного досуга. Новый год – возможность начать все сначала, а также сделать новый шаг в экологическое будущее. Начните с простых вещей, призывайте быть экоответственными друзей и знакомых. Праздновать экологически – просто, креативно и полезно.

Автор: Амина Подковская