Президентка Міжнародного молодіжного руху School Recycling World Юлія Мархель зазначає: "Кожна родина під час свят може продукувати вдвічі чи навіть втричі більше відходів, ніж зазвичай. Окрім того, витрачаються значні ресурси Землі. В Україні тільки офіційно випилюють від 300 тисяч до пів мільйона ялинок. Якщо до цього додати незаконні дії – отримуємо колосальні масштаби. Настав час вирушати на пошуки альтернатив та не робити свята тягарем для Землі".

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Аби зменшити кількість сміття та корисно провести Новий рік, пропонуємо вам добірку екологічного декорування, яке легко можна зробити власноруч.

Як розвивалося декорування

Перші новорічні прикраси на Київській Русі робили з кукурудзи, соломи, їстівного тіста, ганчір'я, кольорових стрічок. Гуцули створювали прикраси зі спеціально обробленої бринзи. На ялинки вішали яблука та цукерки. А вікна, двері будинку та піч оздоблювали витинанками.

З часом техніка виготовлення прикрас змінилася: для декорування почали використовувати папір, картон, вату та фольгу.

Сьогодні виготовлення новорічного декору досягло апогею. Попри велике різноманіття різдвяних іграшок та прикрас у магазинах, людство намагається придумати своє оригінальне декорування.

Створення екологічного декору – це креативно, модно, вишукано та корисно. У цьому ми й хочемо вас переконати.

1. Різдвяний свічник

Екологічний свічник / Фото Подковської Аміни

У зимові свята особливу атмосферу створюють свічки в гарних свічниках. Замість пластику краще використовувати скляні чаші, банки, підставки. Скло – міцне, екологічне, його можна застосовувати повторно. Скляні свічники можна по-різному декорувати: вітражним, акриловим розписом; прикрасити бісером, ватою, зробити із полімерної глини пару соснових гілочок та червоні ягоди.

2. Підставка для гарячих напоїв

В'язана підставка для напоїв / Фото Подковської Аміни

Уникайте картонних, одноразових підставок. Для атмосферного різдвяного настрою в декоруванні можна використати плетіння різнокольоровою пряжею. Наприклад, для створення "підставки – цукерки" підійде червона та біла нитки. З'єднавши їх між собою за допомогою гачка, потрібно набрати ланцюжок, і приклеїти пряжу на металеву кришку клеєм.

3. Новорічний вінок

Різдвяний вінок, прикрашений екоматеріалами / Фото Подковської Аміни

Не купуйте пластикові вінки. Природний матеріал зробить ваш виріб особливим, оповивши його лісовим, цитрусовим та пряним ароматами. Для створення новорічного вінка за основу можна взяти газету, перемотати її нитками, або виготовити "бублик" з картону. А наповнювати вінок можна будь-чим: дерев'яними пробками, волоськими горіхами, мандаринами, лимонами, апельсинами, цукерками, шишками, гілками, бантами, оригамі, корицею, цукатами тощо.

4. Адвент-календар

Трендовий адвент-календар / Фото Подковської Аміни

Це цікаве декорування може бути й окремим новорічним подарунком родичам або друзям. Адвент-календар може бути різним: у вигляді пряникового будиночка, місяця з зірочками, ялинки, валізи або цікавого, яскравого календаря. Дошку для малювання можна вкрити канвою, закріплюючи з задньої сторони скотчем. З двостороннього кольорового паперу потрібно вирізати 31 макет пакунків (17,5 сантиметра на 9,5 сантиметра). За бажанням, на кожному пакунку можна намалювати орнамент та обов'язково пронумерувати від 1 до 31. Склеєні пакети зафіксувати на дошці в хаотичній послідовності. У кожний пакунок покладіть мініподарунок (цукерки, цукати, печиво, побажання, ювелірні прикраси, завдання тощо). Зверху дошку можна декорувати атласними бантами, різдвяними фотографіями, новорічним надписом, шишками.

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Виготовляти декор можна самостійно чи разом з родиною у якості захопливого сімейного дозвілля. Новий рік – можливість почати все з початку, а також зробити новий крок в екологічне майбутнє. Розпочинайте з простих речей, закликайте бути ековідповідальними друзів та знайомих. Святкувати екологічно – просто, креативно та корисно.

Автор: Аміна Подковська